Dans l’œil du Québec inc.: un nouveau venu du Québec à la Bourse de Toronto

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Nuvei veut profiter de la frénésie des marchés

Capture d'écran, WEB

La techno montréalaise Nuvei, qui compte la Caisse de dépôt parmi ses actionnaires, a déposé cette semaine son prospectus en vue de faire son entrée à la Bourse de Toronto. La valeur de l’entreprise montréalaise, qui frisait les 2,7 milliards $ l’an dernier, pourrait exploser à la faveur de la frénésie qui règne actuellement sur les marchés. Nuvei se spécialise dans le traitement des paiements électroniques, notamment dans le secteur du jeu en ligne. Au cours des six premiers mois de 2020, Nuvei a subi une perte nette de 48 millions $ US sur des revenus de 166 millions $ US. L’entreprise emploie 765 personnes, dont 194 à Montréal.

Ventes en gros chez BRP

Huit dirigeants de Bombardier Produits récréatifs (BRP) ont liquidé pour 8,1 millions $ d’options d’achat d’actions de leur employeur au début de la semaine. À lui seul, le patron du design, Denys Lapointe, en a vendu pour 3,6 millions $, ce qui lui a procuré un gain brut de 2,3 millions $. De son côté, l’administrateur principal de BRP, Michael Hanley, a vendu pour 1,1 million $ d’actions de l’entreprise. Le titre a bondi de plus de 250 % depuis son creux du début avril.

Gain de 1 million $ pour un v.-p. de Metro

Le chef de la direction financière de Metro, François Thibault, a vendu pour 1,6 million $ d’actions de la chaîne de supermarchés à la mi-août. Il a réalisé un gain brut d’un peu plus de 1 million $ avec ces titres issus d’options. L’action de Metro a gagné un peu plus de 10 % depuis le début de l’année.

Le grand patron de Gildan achète

Capture d'écran, WEB

Glenn Chamandy, PDG de Gildan, a acheté pour 5,1 millions $ d’actions du fabricant de vêtements à la mi-août. Les actions sont au nom de la fondation de sa famille. Le titre de Gildan a remonté d’environ 80 % depuis la mi-mars, mais il est toujours en retrait de 50 % par rapport à son sommet historique, atteint en juin 2019. La valeur de la participation de M. Chamandy dans Gildan se chiffre à environ 95 M$.

Une jeune entreprise récolte 11,5 millions $

Photo courtoisie

Breathe Life, une fintech montréalaise fondée en 2018, vient de recueillir 11,5 millions $ auprès d’institutions comme Investissement Québec, Desjardins et la Banque Nationale. Des fonds privés comme Diagram Ventures, qui fait partie de la constellation de Power Corporation, et Real Ventures ont également investi dans l’entreprise logicielle spécialisée dans l’assurance-vie.