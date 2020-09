De nouveaux sites entièrement dédiés aux jeunes chasseurs

Considérant à juste titre que la chasse du petit gibier est une excellente école pour s’initier à l’activité, le directeur de la réserve faunique des Laurentides, Sylvain Boucher, a décidé de mettre en place des forfaits spécialement conçus pour la relève.

« Nous sommes conscients que pour donner le goût aux jeunes de pratiquer la chasse, il faut leur fournir des conditions idéales et en prendre soin pour leur en faire découvrir toutes les facettes, mentionne-t-il. Il y a longtemps que je voulais mettre en place de tels forfaits. »

Il y a deux nouveaux sites de chasse du petit gibier dédiés à la relève sur le territoire de la réserve.

Du 16 au 28 octobre, le nouveau forfait est offert dans le secteur de La Loutre. Il est conçu pour deux adultes et leurs enfants de moins de 18 ans ou d’un étudiant de 18 à 24 ans avec carte valide exigée sur place. Le coût a été fixé à 519 $ par famille pour trois nuitées.

L’autre secteur dédié est situé sur le territoire Croche-McCormick. Il sera accessible du 16 au 24 octobre. En plus de mettre ce secteur à la disposition des familles, au même prix et aux mêmes conditions, on a procédé à des travaux d’aménagement afin de rehausser l’expérience.

DES AMÉNAGEMENTS

Exclusive au secteur Croche-McCormick, une structure d’accueil a été mise en place afin de permettre un meilleur accompagnement de la relève.

Concrètement, un total de 20 kilomètres de sentiers pédestres a été aménagé, dans des habitats forestiers exceptionnels. Les sentiers sont balisés et aménagés de façon sécuritaire. Ils sont accessibles uniquement à pied ou en vélo. Les VTT ne sont pas autorisés dans le secteur.

Un abri de type « shore lunch » a été construit aux abords du lac Taurelle près des sentiers. Les participants pourront bénéficier de conseils d’expert et d’accompagnement. Grâce à l’application Avenza Maps, des outils cartographiques seront disponibles pour faciliter l’accès aux parcours. On a aussi pensé à mettre en place un parcours de pratique de tir, avec des cibles animalières.

Un forfait relève au petit gibier est aussi disponible dans huit autres réserves du réseau, soit La Vérendrye, Mastigouche, Papineau-Labelle, Port-Daniel, Portneuf, Rimouski, Rouge-Matawin et Saint-Maurice.

L’AIDE DE PARTENAIRES

Concernant la réserve des Laurentides, plusieurs partenaires ont participé à la faisabilité du projet. Il s’agit de l’École de foresterie de Duchesnay, du Centre de formation professionnelle de La Baie, d’Héritage Faune, de la Société de la gélinotte huppée, de la Sépaq et de la zec Batiscan-Neilson.

Les forfaits relève au petit gibier peuvent se réserver par téléphone au 1 800 665-6527. Pour la réserve des Laurentides, il est possible de le faire au 418 528-6868.