BABIN, Rita



De Repentigny, le 14 août 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Rita Babin.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Hélène Dubé) et Christiane (Alain Morel), ses petits-enfants: Joanny, Marie-Pier, Laury-Anne et Simon, ses arrière-petits-enfants: Mélodie, Thomas et Brooklyn, son frère et ses soeurs: Jacqueline (Joseph), Marie-Claire (Marcel), Lise et Normand, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 12 septembre de 13h à 16h auUne cérémonie suivra à 16h en la chapelle du complexe.