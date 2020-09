Du nouveau pour la chasse au chevreuil

Limite de prise de chevreuil augmentée à deux par saison, permis de chasse rattaché à une zone et partage du permis de femelle, la saison de la chasse 2020 du cerf de Virginie est marquée par de grandes nouveautés qui changent la donne pour les chasseurs.

Chaque automne, ils sont plus de 135 000 à se rendre en forêt pour tenter de déjouer ce gibier très populaire. Mais cette année, ils devront suivre de nouvelles mesures qui changent la donne.

D’abord, la limite de prise de chevreuil est augmentée à deux par saison, par chasseur. Cela signifie qu’un chasseur pourra récolter jusqu’à deux chevreuils par année, en achetant deux permis, soit un permis régulier et un permis supplémentaire.

Chaque permis permettra de récolter un chevreuil par zone. Les deux permis doivent correspondre à des zones de chasse différentes. Il y a toutefois des exceptions pour les zones 5 ouest, 8 est et 8 sud, où il sera possible d’acheter deux permis pour la même zone.

Les modalités de chasse de l’île d’Anticosti demeurent toutefois les mêmes.

Cette nouvelle façon de faire comporte certains éléments dont il faut tenir compte. Le permis régulier de chasse du chevreuil de 59,47 $ et le permis supplémentaire (33,75 $) peuvent être achetés simultanément ou séparément. Vous devez toutefois vous procurer le permis régulier en premier. Il n’y a pas d’ordre pour utiliser les permis.

Vous pouvez donc chasser dans la zone de votre choix, en rapport avec vos permis, au moment où vous le désirez. Si vous avez gagné un permis de chasse de cerf sans bois (femelle), ce dernier apparaîtra sur le permis associé à la zone où vous avez gagné, comme c’est le cas présentement.

Si vous achetez deux permis pour les zones 5 ouest, 8 est ou 8 sud, comme la nouvelle loi le permet, le permis de femelle gagné apparaîtra sur le permis régulier seulement.

PERMIS DE ZONE

Contrairement à ce qui se passait auparavant, les permis de chasse du chevreuil devront être reliés à une zone ou sous-zone. C’est un peu le même système que celui de l’orignal.

Vous pourrez acheter vos permis avant le début ou pendant la saison. Chacun des deux permis devra être associé à des zones différentes, à l’exception des zones de chasse 5 ouest, 8 est et 8 sud.

Fait à noter, les sous-zones sont considérées comme des zones. Par exemple, vous pourrez vous acheter un permis pour la 10 est et la 10 ouest.

Les deux permis peuvent être utilisés pour chasser dans n’importe quelle réserve faunique ou pourvoirie à droits exclusifs, à condition de respecter les limites de prise et de possession de la zone dans laquelle se trouve le territoire structuré que vous aurez choisi.

Le permis de chasse au cerf sans bois premier abattage, attribué par tirage au sort, et le permis du projet expérimental sur la restriction de la taille légale des bois ont été abolis. Il est toutefois important de vous rappeler que la modalité liée au projet expérimental RLTB, exigeant qu’un chevreuil mâle adulte possède au moins trois pointes de 2,5 centimètres ou plus d’un côté du panache, demeure en vigueur dans les zones 6 nord et 6 sud.

CALENDRIER MODIFIÉ

Les responsables du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ont décidé de modifier le calendrier de chasse afin, disent-ils, « d’harmoniser les dates de début et la durée des périodes de chasse, de même que les engins autorisés pendant chacune d’elles. Les périodes de chasse commençant toujours un samedi, les dates de début et de fin varient donc à chaque année ».

Vérifiez bien parce qu’il se peut que l’engin permis dans votre zone de chasse soit différent du passé.

Pour connaître les dates de chasse officielles pour la saison 2020, les engins et les segments autorisés dans chacune des zones, la meilleure chose à faire est de vérifier sur le site du MFFP, sous l’onglet Calendrier.

Vous allez alors constater que pour simplifier les choses, on a établi clairement trois périodes de chasse au chevreuil ouvertes à tous. Leur longueur et leur disponibilité varient selon la zone.

Ainsi :

La première période de chasse est celle réservée à l’arc et l’arbalète.

La seconde est celle à l’arme à feu à chargement par la bouche. Selon la définition du MFFP, pour la chasse du chevreuil, l’expression arme à chargement par la bouche désigne les fusils, les carabines à chargement par la bouche, à canon unique et d’un calibre égal ou supérieur à 11 millimètres (.45), utilisées avec une seule balle à la fois. L’arc et l’arbalète sont aussi autorisés durant cette période.

La troisième période est celle à l’arme à feu. Dans la définition du MFFP, on y inclut les carabines, les fusils et les armes à chargement par la bouche autorisés pour le chevreuil. L’arc et l’arbalète sont également permis pendant cette période.

Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de changements. N’hésitez pas à bien vous renseigner avant votre partie de chasse.

Une initiative qui plaira aux familles

Photo courtoisie, Karl Tremblay

En vertu des nouvelles modalités de chasse, le permis de chasse du cerf sans bois ou femelle, que vous aurez obtenu par tirage au sort, pourra être étendu à toute la famille immédiate.

Une fin de semaine consacrée à la relève

Photo courtoisie, Zecs Québec

La toute première fin de semaine de chasse destinée à la relève se tiendra les 31 octobre et 1er novembre prochains.

L'expertise des pourvoiries au service des chasseurs

Photo courtoisie

L'expertise des pourvoyeurs est un précieux atout pour les chasseurs. Bien encadrés et guidés par des gens qui connaissent leur territoire comme le fond de leur poche, ils peuvent ainsi profiter au maximum de leur aventure.

De nouveaux sites dédiés aux jeunes chasseurs

Photo Courtoisie

Considérant à juste titre que la chasse du petit gibier est une excellente école pour s'initier à l'activité, le directeur de la réserve faunique des Laurentides, Sylvain Boucher, a décidé de mettre en place des forfaits spécialement conçus pour la relève.

Un allié à quatre roues pour les chasseurs

Photo Courtoisie

Les chasseurs ont compris que l'utilisation d'un quad facilite la vie quand ils partent en forêt. Les manufacturiers de quads s'en sont bien rendu compte et offrent désormais des véhicules pratiques et adaptés à la réalité de la chasse.

À la découverte du réseau des Zecs

Photo Courtoisie

Ces deux jeunes chasseurs montrent fièrement leurs premières gélinottes huppées qu'ils ont récoltées dans le cadre du programme de gratuité offert par les Zecs du Québec pour les jeunes de 17 ans et moins.

Une formation en ligne qui fait le bonheur des apprentis

La façon de faire pour l'obtention du certificat du chasseur a complètement changé avec l'arrivée du cours d'Initiation à la chasse à l'arme à feu (ICAF) en ligne. Et force est de constater que l'initiative était attendue, avec plus de 1500 personnes inscrites « dès le début de la mise en ligne »

Le petit gibier au rendez-vous avec la Sépaq

Photo Julien Cabana

Vous avez deux façons de pratiquer la chasse sur ces territoires. Il y a d'abord celle avec hébergement dont les prix varient entre 54,75 $ par personne/nuitée hébergée en camp rustique, jusqu'au chalet à raison de 94,75 $ personne/nuitée.

L'importance de bien choisir son arme

Photo courtoisie Karl Tremblay

Dans plusieurs cas, chaque chasseur dira qu'il possède la meilleure carabine. C'est bien légitime, mais il faut se rappeler que plusieurs critères entrent en ligne de compte lorsque vient le temps d'acheter une arme de chasse.

Quoi de neuf pour les chasseurs ?

Photo Karl Tremblay

Fidèle à son habitude, le spécialiste de la chasse chez Latulippe, Mathieu Papillon, a déniché quelques nouveautés pour les chasseurs. Chaque saison, les compagnies cherchent à produire de nouveaux outils qui vont faciliter la tâche des disciples de Nemrod. Voici donc ces trouvailles.

Pour faire flèche de tout bois à tout coup

Photo Courtoisie Karl Tremblay

Pour l'amateur qui veut pratiquer la chasse autrement qu'avec une arme à feu, il existe deux possibilités, soit l'arc ou l'arbalète. Même si ces engins tirent tous les deux des flèches, leurs caractéristiques et leur utilisation sont différentes et il importe d'en tenir compte quand vient le temps de s'équiper.

