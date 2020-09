Dustin Johnson toujours en tête

À égalité au sommet du classement avec l’Espagnol John Rahm après une ronde, l’Américain Dustin Johnson s’est emparé seul de la tête en jouant la normale de 70, samedi à Atlanta, lors du Championnat du circuit de la PGA, disputé sur le terrain du East Lake Golf Club.

S’il maintient la cadence, Johnson pourrait empocher la bourse de 15 millions $ attribuée au gagnant de la dernière des trois étapes des séries de la Coupe FedEx. Il présente un pointage total de -13.

Johnson aura toutefois fort à faire pour maintenir cette place puisque plusieurs golfeurs se sont mis en position pour l’attaquer lors des deux dernières rondes, dimanche et lundi.

C’est le cas du Sud-Coréen Sungjae Im, qui s’est hissé au deuxième rang de la compétition grâce à une deuxième journée de 64 (-6). Il se trouve à un seul coup du meneur.

Tout comme Im, Xander Schauffele a connu une excellente troisième journée, lors de laquelle il a frappé la balle à 65 (-5) reprises. Il est à deux coups du meneur.

Troisième après une ronde, Justin Thomas a perdu une position, lui qui a joué 71 (+1). Il est tout de même à trois coups de Johnson.

Pour sa part Rahm a remis la deuxième pire carte de la journée, lui qui a cogné la balle 74 (+4) fois. Il peut tout de même espérer faire une remontée, lui qui est à cinq frappes de Johnson, à égalité au cinquième rang avec Collin Morikawa et Tyrrell Hatton.

Le Canadien Mackenzie Hughes a gagné deux places au classement en jouant un coup sous la normale. Son pointage de -1 lui confère le 24e rang, à égalité avec les Américains Kevin Kisner et Cameron Champ.

En raison du nouveau système de redistribution des points de la PGA, les 30 participants se sont vu accorder un pointage initial, avant même le début de la première ronde, en fonction de leur position au classement de la Coupe FedEx. Cette initiative, qui a été utilisée pour la première fois en 2019, donne des chances de victoire aux 30 golfeurs en lice.

Johnson commençait le tournoi à -10, tandis que Rahm et Thomas avaient des pointages respectifs de -8 et -7 avant de fouler le parcours. Les trois hommes occupaient les premier, deuxième et troisième rangs du classement de la Coupe FedEx. Pour sa part, Hughes a commencé le tournoi à égalité avec la normale.

Le système précédent permettait, de manière générale, aux cinq premiers du classement seulement d’espérer toucher le gros lot qui accompagne la première place.