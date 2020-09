RUDOLPH, Jacques



De Sainte -Thérèse, le 27 août 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jacques Rudolph époux de feu Fernande Morin.Il laisse dans le deuil ses enfants: Bernard (Myriam), Guy (France), Helene (Pierre), Sylvie (Serge) et Patrice (France), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 septembre 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h au:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du lavage des mains et du port du masque obligatoire.