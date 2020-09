[EN DIRECT 5 SEPTEMBRE 2020] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

PLANÉTAIRE

Cas: 26 642 887

Morts: 875 156

AU PAYS

Cas: 130 825

Morts: 9139

AU QUÉBEC

Cas: 63 117

Morts: 5768

Toutes les nouvelles du vendredi 4 septembre 2020

8h10 | Coronavirus: l’Inde troisième pays à franchir la barre des quatre millions de cas.

AFP

L’Inde est devenue le troisième pays au monde à franchir la barre des quatre millions de cas de coronavirus, avec un nouveau record samedi dans le pays où la pandémie ne semble pas faiblir.

Avec 86.432 nouveaux cas enregistrés samedi, l’Inde compte 4 023 179 infections, venant juste après les États-Unis (plus de 6,3 millions) et le Brésil (4,1 millions).

Alors que le gouvernement a assoupli les restrictions, l’Inde est actuellement le pays où le nombre de cas augmente le plus rapidement, avec plus de 80 000 par jour, et le nombre de décès quotidiens le plus élevé, à plus de mille.

En seulement treize jours, la deuxième nation la plus peuplée de la planète est passée de trois à quatre millions de cas, plus rapidement que les États-Unis ou le Brésil.

La pandémie s’étend à présent dans les zones rurales dont l’infrastructure sanitaire est insuffisante et resurgit dans le même temps dans les grandes villes comme New Delhi et Bombay.

L’État du Maharashtra, qui inclut Bombay, a été au centre de la crise depuis un confinement national décrété fin mars. Près du quart des nouveaux cas quotidiens y sont recensés.

Shamika Ravi, professeur d’économie et ancienne conseillère du gouvernement qui a suivi de près les tendances de la pandémie en Inde, a déclaré que le pays “est loin” d’avoir atteint le pic et que le Maharashtra doit devenir le “centre” de la campagne contre le coronavirus.

