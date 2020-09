LÉPINE, Guy



À Laval, le 24 août 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Guy Lépine, fils de feu Raymond Lépine et de feu Marthe Pouliot.Il laisse dans le deuil se frères et soeurs, Lise (Pierre), Richard, Éric et Cathelyne, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 11 septembre de 14h à 18h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation pour la Recherche sur le cancer.