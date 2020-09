VILLENEUVE, Annette



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès d'Annette Villeneuve, épouse de feu Christian Ambrosius, et enfant de feu Léopold et feu Simone Villeneuve, lundi le 17 août 2020, à l'âge de 85 ans.Annette laisse dans le deuil ses beaux-enfants Edward J. Ambrosius et Carol Stalkie, épouse de Carman Stalkie et ses petits-enfants Andrew et Matthew. Elle était la soeur de : feu Pierre (Grâce Babin), feu Denis (Jeannette Renaud), feu Normand (Yvette Vienneau), Pauline, feu Marthe (feu Jean Huberdeau), Claire (feu Réal Charland), Lauraine (feu Michel Champoux), Lise (Laurent Croteau), France (Michel Lefebvre) et de Aline (feu Roger Patenaude). Elle laisse aussi plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 10 septembre 2020 de 10h à 12h à la :COLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE5610, RUE SHERBROOKE OUESTMONTRÉALUn service en la chapelle de la résidence suivra les visites.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à l'Hôpital Général Juif.Merci de votre générosité.