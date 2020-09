ROBERT, Cécile



À Longueuil, le 4 août 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Cécile Robert. Elle était l'épouse de feu Jean-Charles Martel, l'ex-conjointe de Raymond Chevrier et l'amie de coeur de Luc Senécal.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marc Martel, Patrick Chevrier Manon Chevrier et Marjolie Estriplet, ses petits-enfants Maxime, Maude, Liam, Délhia, Olivier, Alexis, Sophie et Ève, ses arrière-petits-enfants, Sara, Zack, Maély, Kimberly, Logan, Jeremiah, Zackary Thomas, Théodor, ses neveux et nièces, ses cousins Serge et François Laporte et tous ses amis.Compte tenu des événements, les funérailles auront lieu en toute intimité et en privé, selon ses volontés.