HÉBERT, Jacques



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Jacques Hébert, époux de Monique Delisle, le 2 septembre 2020.Il rejoint son fils André (Hélène Couture), il laisse dans le deuil sa fille Annick (Alain Fournier), ses petits-enfants Frédérick (Maude), Mélissa (Simon), Samuel, Martin (Julie-Pier) et Francis, sa soeur Lorraine (Claude Lacasse), ses beaux-frères André et Jean Delisle, sa belle-soeur Hélène (Daniel Manchon), ses neveux et nièces ainsi que son cousin Pierre Richard (Hélène) et autres parents et amis.Selon sa volonté, il n'y aura pas de funérailles.L'inhumation au cimetière de Ste-Geneviève de Pierrefonds aura lieu en toute intimité.En guise de sympathie, des dons à NOVA (www.novawi.org) et à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest de l'Île (www.residencesoinspalliatifs.com) seraient appréciés.Nos remerciements à l'équipe des soins palliatifs du CLSC Pierrefonds et spécialement à la Dre Elena Neamt et Carina Nielsen, inf. Merci aux infirmières de NOVA: Maxine, Julie, Isabelle et Carole.