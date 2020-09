Jeux de société: des suggestions pour les non-joueurs

À la maison, le jeu de société est une affaire qui se passe surtout entre mon fils et moi. Ma conjointe n’est pas tellement portée sur la chose.

Ce qui la rebute ? L’apprentissage d’un nouveau jeu. Ça s’emmêle dans sa tête quand vient le temps d’apprendre de nouvelles règles, alors que dans notre cas, comme nous avons joué à un grand nombre de jeux, nous faisons des liens entre eux pour saisir les mécaniques et l’apprentissage se fait plus facilement.

Mais voilà, quand elle trouve un jeu qu’elle aime, elle l’aime et veut toujours y jouer. Histoire de ne pas s’en lasser, il faut alors trouver des jeux qui exploitent un filon un peu similaire.

Bref, des jeux pour les non-joueurs. Des jeux dont ils saisiront rapidement les principes pour en apprécier toutes les subtilités, c’est donc ce que je vous propose.

Azul : Pavillon d’été

Photos courtoisie

2 à 4 joueurs

30-45 minutes

8 ans +

Tout a commencé avec ce troisième volet de la série Azul et possiblement le plus abouti. Vous êtes toujours un carreleur dont l’objectif est de garnir des mosaïques sur un plateau qui se trouve devant vous et qui comporte six étoiles de couleurs différentes et une septième, au centre, à garnir avec une pièce de chacune des six couleurs.

Le jeu se déroule sur six rondes et celles-ci se découpent en deux phases. Lors de la première phase, tout le monde va récupérer des tuiles en forme de losange sur des petits cercles de carton, les ateliers. Chaque cercle comporte quatre tuiles et vous allez seulement prendre les tuiles d’une seule et même couleur et une pièce de la couleur joker s’il y en a une. Les autres iront au centre de la table. Vous pouvez aussi piocher des tuiles au centre en respectant les mêmes règles.

Ensuite, chacun leur tour, les joueurs vont placer des tuiles sur leur plateau. Dans chaque étoile, il y a six losanges numérotés de 1 à 6. Pour placer une tuile, vous devrez en avoir autant de cette couleur que le numéro représentant sur le losange où elle sera posée. Vous posez une tuile et renvoyez les autres dans la réserve et vous marquez des points selon le nombre de tuiles qui se touchent. Au fil de la partie, vous allez obtenir des tuiles bonus à choisir sur un plateau où se trouve aussi la piste de pointage.

En fin de partie, vous aurez accès à des bonus pour chaque étoile complétée et pour les numéros qui seront tous recouverts. Il y a donc un élément d’optimisation assez important qui fait que l’on doit réaliser les meilleures pioches possible afin de progresser rapidement dans le jeu. Le grand plaisir est de tenter de trouver la meilleure stratégie pour l’emporter.

Barenpark

Photos courtoisie

2 à 4 joueurs

30-45 minutes

8 ans +

Voici un autre jeu aux règles somme toute assez simples. Votre objectif est ici de réaliser le plus beau parc zoologique thématisé sur les ours. Le joueur qui aura le plus de points dans son parc l’emportera à la fin de la partie.

Les règles sont ultra simples puisque c’est essentiellement une version à plat de Tetris. Votre parc est un carré dans lequel vous allez devoir poser des formes qui varient et l’essentiel est de disposer le meilleur casse-tête possible.

Une fois votre parc rempli, vous pouvez ajouter jusqu’à trois autres carrés à celui-ci et le jeu se terminera une fois qu’un joueur aura rempli ses quatre carrés.

Il s’agit bien ici d’un puzzle, puisqu’il faut optimiser le placement de ses polyominos, que ceux-ci ne doivent pas en chevaucher d’autres et qu’ils ne doivent pas sortir du cadre de votre parc.

Il y a des plus petites pièces qui vont servir à boucher des trous, et sur votre parc, vous retrouverez des icônes qui vont vous permettre de repêcher de nouvelles tuiles à y poser.

C’est un très bon jeu d’introduction pour les personnes qui n’ont pas l’habitude de jouer.

Queenz

Photos courtoisie

2 à 4 joueurs

30 minutes

8 ans +

Si vous lisez régulièrement cette chronique, vous avez déjà vu passer le nom de Bruno Cathala. Ceci est une autre de ses signatures.

Dans ce jeu, vous êtes un apiculteur et votre objectif est d’être celui qui produira le plus de miel. Pour ce faire, vous allez d’abord devoir récupérer des orchidées d’un plateau central, dont certaines comporteront des abeilles.

À votre tour, vous aurez le choix de faire une des deux actions suivantes, soit récupérer des orchidées, soit récupérer un champ.

Si vous récupérez des orchidées, vous pourrez en prendre d’une à trois avec des règles différentes selon la quantité récoltée.

Les champs sont des polyominos qui rappellent les formes de Tetris. Comme dans Barenpark.

Si vous en récupérez un, vous le placez devant vous et vous allez devoir le remplir avec vos orchidées ou vos ruches. L’essentiel est qu’il faut remplir toutes les cases.

L’important est de faire des parterres de même couleur puisque ceux comptant au moins deux fleurs de la même couleur vont vous permettre de marquer des points en fonction du nombre de fleurs.

Les ruches vous permettront de faire des points en fin de partie selon le nombre d’abeilles qui les entoure.

C’est légèrement plus complexe que les deux autres propositions, mais ça demeure très abordable et amusant.