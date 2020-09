Lance Stroll partira huitième au Grand Prix d'Italie

Le Québécois Lance Stroll partira de la huitième position, dimanche, au Grand Prix d’Italie de Formule 1.

• À lire aussi: Un bon défi attend Stroll

Encore une fois, le pilote de l’écurie Racing Point a participé aux trois étapes des qualifications.

Son coéquipier Sergio Perez l’a par ailleurs devancé et entamera la course au quatrième rang, soit sur la deuxième ligne derrière les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Pour Hamilton, qui a effectué un tour de piste record de 1 min 18,887 s, il s’agit d’une 94e position de tête en carrière.

L’Espagnol Carlos Sainz, sur McLaren, s’est qualifié troisième.