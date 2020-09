Le rappeur Ademo placé en garde à vue pour «rébellion» en France

Le rappeur Ademo, l'un des deux frères du groupe français PNL, a été placé, samedi, en garde à vue pour «usage de stupéfiants», «outrage» et «rébellion», a appris l'AFP de source judiciaire.

Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux samedi en fin d'après-midi, on voit le musicien être plaqué au sol, puis menotté par plusieurs policiers dans un quartier de Paris.

L'arrestation a provoqué un petit attroupement, certains «aficionados» du groupe intimant aux policiers de ménager celui qui, avec son frère N.O.S, connaît depuis 2015 un succès phénoménal en France.

Toutes les vidéos sur l'arrestation d'Ademo ! pic.twitter.com/A8K3bCjbCE — .𝙑𝙚𝙧𝙨𝙪𝙨 𝙍𝙖𝙥 ⏳ (@VersusRapZ) September 5, 2020

PNL a notamment été lancé par le morceau Le monde ou rien dont le clip a été tourné dans la Scampia, quartier populaire de la banlieue de Naples.

Les deux frères pratiquent une communication a minima, ne s'exprimant pas dans les médias.

En avril 2017, Ademo s'est vu refuser le visa pour entrer sur le territoire américain alors qu'il devait participer au célèbre festival Coachella en Californie «après plusieurs mois de démarches administratives».

Leur troisième et plus récent album, Deux frères, autoproduit, remonte à octobre 2019. PNL (Peace N'Lovés) a annoncé le report de sa tournée à cause de l'épidémie de coronavirus.

La vidéo tournée au sommet de la Tour Eiffel de leur morceau Au DD a été vue au moins 157 millions de fois sur YouTube.