Legault: le style fait l’homme

Quand vient le temps de faire le bilan d’un gouvernement, les commentateurs professionnels sortent leur loupe et passent ses bons et ses mauvais coups au peigne fin.

Ce que ce gouvernement a fait pour l’économie, la santé, l’éducation, etc.

Bref, on analyse les réalisations du premier ministre de près.

Ce qu’il promettait quand il briguait le siège du conducteur par rapport à ce qu’il a livré depuis qu’il a les deux mains sur le volant.

C’est presque un exercice comptable.

IL Y A DE L’AMOUR DANS L’AIR

Monsieur et madame Tout-le-Monde, eux, adoptent une approche plus émotive.

Ils ne se demandent pas : « Le PM a-t-il fait ce qu’il disait qu’il ferait il y a deux ans ? » mais « Est-ce que je lui fais encore confiance ? »

Ou plutôt : « Est-ce que je m’identifie encore à lui ? »

Et dans le cas de François Legault, la réponse à ces questions est un gros Oui. « L’amour dure trois ans », disait l’écrivain français Frédéric Beigbeder.

Deux ans après son arrivée au pouvoir, François Legault fait toujours vibrer le peuple québécois.

Oh, on a peut-être passé le stade des élans passionnels sur le comptoir de cuisine et des brûlures de tapis sur les genoux, mais il y a encore de l’amour dans l’air.

Le style Legault fait encore effet. Même si le gouvernement caquiste a connu quelques ratés.

LE BON GARS

C’est quoi, le style Legault ?

C’est celui du bon gars.

« L’argent va rentrer / Pas trop trop mais steady / Ma photo laminée / L’employé de l’année », comme chante Richard Desjardins.

Pas froid. Pas hautain. Pas intellectuel. Pas idéologue. Pas hargneux. Pas revendicateur.

Mais pas mou non plus.

Un bon Jack, qui respecte les autres, mais qui veut aussi se faire respecter.

Vous vous souvenez de son adresse à la nation en mars 2019 ? Quand il a défendu la loi 21 ?

« Au Québec, cela fait longtemps qu’on a décidé de séparer la religion et l’État, et cela fait plus de dix ans qu’on débat des signes religieux. Il est temps de fixer des règles, parce qu’au Québec, c’est comme ça qu’on vit... »

La façon dont monsieur Legault a dit « C’est comme ça qu’on vit » (sans animosité aucune, comme s’il disait « Le ciel est bleu » ou « L’eau est mouillée ») valait tous les discours du monde.

Et il avait ajouté : « Ce projet de loi est modéré comme le sont les Québécois ». Quel Québécois ne s’est pas reconnu dans ces mots ?

UN LIEN TOUJOURS AUSSI FORT

Vous me direz que beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis l’adoption de la loi 21.

Il y a eu la loi controversée sur les commissions scolaires, la réforme ratée du Programme de l’expérience québécoise, l’échec de la loi 61, le cafouillage sur le port du masque, les millions investis dans des canards boiteux au nom du « nationalisme économique », etc.

Vous avez raison.

Mais je suis convaincu que, pour la majorité des Québécois, tout ça, ce sont des détails.

Oui, monsieur Legault a fait des erreurs.

Mais pas assez pour que le lien de confiance s’effrite.

Il est encore notre homme.

Nationaliste, mais pas séparatiste.

Un bon vieux bleu.

Reste à voir comment il réagira quand le fédéral nous fermera la porte sur les doigts.