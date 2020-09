Laurent Duvernay-Tardif a craint pour sa bague du Super Bowl

Le célèbre joueur de football québécois Laurent Duvernay-Tardif a vécu quelques péripéties, en Gaspésie, pour récupérer sa bague du Super Bowl.

En vacances à Gaspé, le porte-couleurs des Chiefs de Kansas City a ainsi fait livrer le précieux souvenir à cet endroit, a-t-il expliqué, vendredi, sur le réseau social Instagram.

«Je suis un peu stressé, avait-il alors souligné. On est à Gaspé en ce moment en vacances et on a fait livrer la bague du Super Bowl. Évidemment, c’était supposé arriver jeudi et là on est vendredi et on n’a toujours pas de bague.»

Le joueur de football et médecin s’est donc rendu au hangar de l’entreprise FedEx de Gaspé pour tenter de retrouver le précieux colis. Le colis ne s’y trouvant pas, Duvernay-Tardif s’est donc lancé dans une chasse au trésor dans la ville gaspésienne.

L’histoire se termine bien : grâce à l’aide du propriétaire de l’entreprise responsable de la livraison des colis de FedEx dans la ville, il a finalement pu mettre la main sur son fameux bijou.