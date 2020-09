Les intrigues de la rentrée

Il y a quelques mois, nous ne pouvions pas nous douter que nous aurions une programmation en fiction si riche, les tournages ayant été impossibles jusqu’en juillet à cause de la pandémie. Voici les intrigues qui nous attendent.

Photos courtoisie Ici télé, TVA, Club illico, Crave et Séries plus

Les retours

District 31

Nous comprendrons pourquoi Gaétan Filion n’est pas mort. François Labelle a de moins en moins d’alliés. Stéphane prépare un gros coup. Nancy Riopelle continue de s’enfoncer. Elle n’a assurément pas toute sa tête, ce qui est plus que jamais inquiétant. Julia Deveau et Richard Jeté refont surface et l’étau se resserre autour de leur « entreprise d’investissement ». S’ajoutent au quotidien des enquêteurs un élève qui tabasse son professeur et une histoire de pédophilie menée par une femme en attente de divorce contre son mari. Le retour de Virginie au pays crée des remous. Vous sentirez rapidement que l’ambiance au poste est tendue. Patrick est plus que jamais contrarié par la relation que son commandant entretient avec les services secrets.

Lundi au jeudi 19 h sur ICI Télé

Discussions avec mes parents

La production a eu un bon flash lorsque François a pris des nouvelles de Jean-Pierre et Rollande pendant le confinement. Dès septembre, vous allez voir qu’ils sont bien de leur temps avec un intérêt pour les podcasts et le survivalisme. Et François sera toujours à la recherche de la femme de sa vie et il pourrait peut-être l’avoir trouvée.

Lundi 19 h 30 (dès le 21 septembre) sur ICI Télé

Une autre histoire

Anémone a revu ses premiers enfants. Une rencontre bouleversante qui ne sera pas sans conséquence. Voudront-ils la punir de son absence ou profiter de l’avenir pour la connaître ? Anémone se sent soulagée, mais coupable, ce qui deviendra insoutenable. La situation ne sera pas plus facile pour ses enfants de sa 2e vie qui découvrent le passé insoupçonné de leur mère. Karla décidera de pousser les recherches plus loin pour comprendre sa fuite. Parallèlement, Vincent va revenir de voyage. Se remettra-t-il sur le dos d’Anémone ?

Lundi 20 h (dès le 14 septembre) sur ICI Télé

L’Échappée

On se retrouve six mois après la longue chasse à l’homme à la suite de laquelle Brigitte a été confrontée une dernière fois à David. L’Échappée a fusionné malgré la pression et les efforts de Noémie. On y retrouve désormais de jeunes contrevenants et une nouvelle direction. Pour Noémie, Félix et Robin, le défi est grand puisqu’ils doivent travailler à la réhabilitation de jeunes criminels, dont Manu, accusé d’homicide involontaire, qui va leur donner du fil à retordre. La famille d’Astrid va vivre une terrible tragédie qui aura un impact important sur deux jeunes. Toute la communauté en sera affectée. Pourront-ils compter sur le soutien de L’Échappée ? On en saura aussi plus sur le testament d’Armand. Claudie mènera une certaine vengeance. Et Richard sera rattrapé par les événements des derniers mois, ce qui remet en cause sa place dans les rangs de la police.

Lundi 20 h (dès le 26 octobre) à TVA

Toute la vie

La saison dernière s’est terminée sur un accouchement dramatique. Le bébé d’Anaïs et Thomas a-t-il survécu ? Tina doit faire face à une grossesse non prévue. Voyons voir comment ça changera sa perception de la maternité. Christophe de son côté se retrouve responsable de sa sœur lourdement dépendante aux drogues dures. Et la rentrée à Marie-Labrecque fait place à de nouvelles élèves et futures jeunes mères. Viviane, une athlète poussée par son père qui voit sa grossesse comme une pause nécessaire, Sassan qui a fui le domicile familial et un mariage arrangé, Eloize qui présente une légère déficience intellectuelle, Méli, une jeune Autochtone qui cherche aussi sa mère, Charlotte, une environnementaliste désespérée de devoir mettre un autre humain sur Terre et Riliana, mise à la porte dès le premier épisode qui, après avoir cessé de consommer, espère ravoir la garde de sa fille.

Mardi 20 h (dès le 15 septembre) sur ICI Télé

5e rang

Chloé est introuvable. Est-ce l’œuvre de Marc, le vendeur de souliers dont le passé semble mystérieux tout comme ses relations avec les femmes ? Marie-Luce confronte Faubert sur ses liens avec Tina. Il n’y a plus de doute pour elle, c’est bien la femme qu’elle a vue au chevet de Vince et elle ne veut pas faire des affaires avec quelqu’un du crime organisé. Paul se demande si la disparition de sa fille a un lien avec son accrochage avec Vince qui a mené à sa mort. Réginald et Julie continuent d’entretenir une relation ambiguë. Et Fred est dans les bonnes grâces pour obtenir une promotion.

Mardi 21 h (dès le 15 septembre) sur ICI Télé

Victor Lessard

Cette 3e saison nous fait entrer de plus en plus dans le passé trouble de Victor et surtout de celui de son père. En laissant quelques indices à son fils avant de mourir, Henri l’a mis dans une situation périlleuse. Victor n’est plus aux crimes majeurs et, pour faire la lumière sur toute cette histoire, il doit se cacher pour ne pas y laisser sa peau. Avec l’aide de Jacinthe et d’un ancien collègue, ils vont tomber sur une organisation extrémiste prête à tout pour garder secrète l’identité d’un ami de son père.

Jeudi 22 h (dès le 15 octobre) sur Addik TV

La nouveauté

Le Phoenix

Murielle et Louise sont deux amies d’enfance bien différentes. Alors que la première semble s’ennuyer dans sa vie de couple et veut fuir l’idée de la préretraite, la seconde décide de tout vendre pour partir en road trip dans un Winnebago. Les deux complices vont donc s’échanger le volant d’un voyage qui ne va pas se dérouler comme prévu.

Mercredi 21 h à Série Plus

Les transfuges

Les abonnés de Club illico, d’ICI Tou.tv Extra ou de Crave les ont peut-être vues, mais ces séries de grande qualité débarquent maintenant sur nos ondes traditionnelles.

Mon fils

C’est l’histoire bouleversante de Jacob qui, à 18 ans, commence à développer des symptômes de schizophrénie. C’est sa descente aux enfers après les premières psychoses. C’est le déni puis, l’apprivoisement. C’est aussi l’impuissance d’une mère qui tente à la fois de protéger et de comprendre ce fils qu’elle ne reconnaît plus tout à fait, mais qu’elle veut accompagner.

Lundi 20 h (dès le 14 septembre) à TVA

Fragile

Dominic et Félix ne devaient pas être amis. En surface, tout les opposait. Pourtant, leur rencontre improbable a permis à chacun de cheminer, de se découvrir, de s’affirmer. La série s’ouvre sur leur mort et petit à petit, nous comprendrons pourquoi cette amitié secrète s’est avérée fatale.

Lundi 21 h (dès le 14 septembre) sur ICI Télé

La faille

Nous sommes à Fermont où l’hiver sévit et où tous se connaissent. Lorsque le corps d’une jeune femme affublée d’un masque chinois est retrouvé, tous deviennent un peu suspects. Une sergente-détective de Québec mène l’enquête et se retrouve confrontée à sa propre histoire familiale.

Mardi 21 h (dès le 13 octobre) à TVA

Pour toujours, plus un jour

Que feriez-vous si vous appreniez qu’il ne vous restait qu’un certain temps à vivre ? C’est la prémisse de cette série qui nous montre comment Chuck, après la douleur et la rage de la terrible annonce, décide de profiter pleinement du temps qu’il lui reste avec sa douce Delphine sans jamais penser aux conséquences.

Mercredi 19 h 30 (dès le 16 septembre) sur Noovo

C’est comme ça que je t’aime

Nous sommes dans les années 70 en banlieue de Sainte-Foy alors que deux couples amis et voisins, confrontés à leurs problèmes conjugaux, vont se désennuyer en sombrant dans le crime organisé.