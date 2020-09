Les nouveaux visages de la rentrée

La rentrée permet toujours de découvrir de nouveaux visages, des gens qui sautent dans l’arène télévisuelle. La rentrée nous fait aussi faire connaissance avec le talent d’acteurs ou d’animateurs qui, même s’ils ont parfois beaucoup d’expérience, héritent d’un rôle qui leur permet de se démarquer. Voici quelques exemples à surveiller cet automne.

Photos courtoisie Ici télé, TVA, Club illico, Crave et Séries plus

Marie Eve Morency (Marie Eve dans Rue King)

Marie Eve est la découverte du sitcom non conventionnel Rue King, diffusé d’abord sur Club illico, mais qui débarque à TVA. Cette improvisatrice aguerrie est d’ailleurs une joueuse régulière de plusieurs ligues. En 2016, elle recevait le prix Pierre-Curzi de révélation de l’année à la LNI. Depuis quelques années, elle prend part à différentes productions, dont les Gags Juste pour Rire. Pour les plus petits, elle est Cristal dans Les Sapiens. Rue King, où elle est une des colocs que l’on suit, met en valeur ses talents d’improvisatrice, son sens du punch, sa rapidité et son naturel.

Rue King : Mercredi 21 h (dès le 16 septembre) à TVA

Zeneb Blanchet (Riliana dans Toute la vie)

À 17 ans, cette jeune actrice est sur une formidable lancée. Nous l’avons découverte dans la première saison de l’émission pour les jeunes L’effet secondaire, où elle incarne Iris, une fille populaire qui a du caractère et qui aime la mode. Dès septembre, elle deviendra Riliana dans Toute la vie, une jeune mère qui a eu un problème de consommation et qui espère récupérer la garde de sa fille. Certains se souviendront qu’elle avait été renvoyée de l’école Marie-Labrecque lors du premier épisode de la première saison, en tenant tête à Tina avec aplomb. On peut aussi voir Zeneb sur la plateforme d’actualités pour les jeunes de Radio-Canada MAJ, dans la 2e saison de la web-série Nomades sur Ici tou.tv et elle sera du nouveau film d’Anaïs Barbeau-Lavalette, La déesse des mouches à feu, qui sort en salle sous peu.

Toute la vie : Mardi 21 h (dès le 15 septembre) sur ICI Télé

L’effet secondaire : Vendredi 17 h (dès le 18 septembre) sur ICI Télé

Elizabeth Tremblay-Gagnon (Eloize dans Toute la vie)

Cette jeune actrice de 23 ans a tourné au cinéma sous la direction de Léa Pool et de Sophie Lorain dans La passion d’Augustine et Charlotte a du fun. Elle était aussi Catherine-Anne, la fille que tout le monde redoute dans Avant qu’on explose. Un beau défi s’offre à elle dans Toute la vie alors qu’elle incarnera Eloize, une adolescente enceinte atteinte d’une déficience intellectuelle légère.

Lyna Khellef (Sassan de Toute la vie)

Lyna en est à sa toute première expérience professionnelle. Étudiante au Conservatoire d’art dramatique de Montréal, elle a pris une année sabbatique pour incarner Sassan après avoir passé l’audition quelques jours seulement avant de débuter le tournage. Il y a environ un mois, elle tournait sa première scène à vie ! Sassan débarque à Marie-Labrecque après s’être échappée de chez elle pour fuir un mariage arrangé. Un personnage qui marquera sans doute notre univers collectif.

Mathieu Drouin (Jules dans L’Échappée)

Ce jeune homme de 13 ans a déjà un beau parcours, cumulant des rôles dans District 31, Les Magnifiques, Olivier, Terreur 404 et plusieurs publicités. Cette saison, il sera Jules, un ado qui débarque en plein drame avec sa famille dans L’Échappée. Jules est le cousin d’Astrid. Il est solitaire et se plaît à jouer à des jeux vidéo. Son drame va secouer la communauté.

L’Échappée : Lundi 20 h (dès le 26 octobre) à TVA

Pézie Beaudin (Pézie et Sansdrick dans l’décor)

La designer de profession a fait sa marque dans la téléréalité grâce à OD Grèce, où elle a été une concurrente très populaire. Elle suivait ainsi les traces de son ami Sansdrick, qui avait marqué la saison précédente à Bali. Ces deux passionnés de déco (Sansdrick a une formation d’ébéniste) unissent leurs forces en parcourant le Québec pour mener des projets de transformation avec l’aide d’artisans locaux. Ce sera donc l’occasion de la voir à l’œuvre comme designer, mais aussi comme animatrice.

Pézie et Sansdrick dans l’décor : Mardi 19 h 30 (dès le 15 septembre) à Canal vie

Zachary Evrard (Alex dans District 31)

Jeune homme polyvalent du 19 ans, Zachary a étudié en art dramatique à l’école secondaire Robert-Gravel et il suit actuellement des cours de chant. Il est au générique de quatre productions en ce moment. Il est Dave dans L’Effet secondaire, Stef dans Les Mutants, Félix dans La vie compliquée de Léa Olivier et vous le verrez en bum arrogant, écrasé par son père caractériel dans les premiers épisodes de District 31 cette semaine.

District 31 : Lundi au jeudi 19 h sur ICI Télé

Mathéo Piccinin-Savard (Léo dans Les Mutants, à gauche sur la photo) et Philippe Scrive (Tom dans Les Mutants, à droite sur la photo)

Mathéo Piccinin-Savard : Ce jeune comédien de 13 ans commence à avoir une feuille de route bien garnie. Il a d’abord fait quelques publicités marquantes. Le petit garçon des légumes Artic Garden, c’est lui, puis on l’a vu dans les séries Olivier, Marika et Mehdi & Val, où il incarne Alix. Il est maintenant Léo, un jeune homme anxieux qui se retrouve chez son grand-père dans Les Mutants, série quotidienne dans laquelle il doit surmonter ses peurs pour aider une famille peu ordinaire.

Philippe Scrive : C’est par l’humour que ce jeune comédien s’est d’abord fait connaître puisqu’il faisait partie des 4 haïssables, un quatuor d’ados qui disait les quatre vérités aux adultes présents lors de ses spectacles. Depuis, il a participé à plusieurs courts métrages et publicités en plus de décrocher le rôle de Yan dans L’effet secondaire. Il est actuellement Tom, le grand frère de Léo dans Les Mutants.

Les Mutants : Lundi au vendredi 18 h 30 à Télé-Québec

Mathieu Gosselin (Eduardo dans Le Phoenix)

Mathieu endosse cette saison deux personnages qui ont leur part d’étrangeté. Il est d’abord Eduardo, dit Coco, dans Le Phoenix, le voisin un peu collant de Louise, fan de soaps d’après-midi, qui insiste pour faire partie de son roadtrip pour des raisons bien intéressées. Dans C’est comme ça que je t’aime, il est Puff, la partie peu loquace d’un savoureux duo de truands bas de gamme qui va se coller à Micheline et qui aime bien avoir le nez poudré. Deux rôles de composition pour cet acteur qui a partagé la scène avec Christine Beaulieu dans la pièce acclamée J’aime Hydro.

Le Phoenix : mercredi 21 h à Série Plus

C’est comme ça que je t’aime : mercredi 21 h (dès le 16 septembre) sur ICI Télé

Olenny Pelletier (Célibataires à boutte)

Spécialiste en relations interpersonnelles, Olenny aura l’occasion d’analyser dans cette série documentaire le célibat en 2020. Celle qui se fait connaître en coaching de vie, de séduction et d’affaires a une approche novatrice qui amène, semble-t-il, de nouvelles perspectives sur les relations de couple. Elle commentera le parcours amoureux de cinq célibataires en quête de l’homme de leur rêve, mais qui cumulent les échecs.