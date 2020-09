Chasse: l’importance de bien choisir son arme

Dans plusieurs cas, chaque chasseur dira qu’il possède la meilleure carabine. C’est bien légitime, mais il faut se rappeler que plusieurs critères entrent en ligne de compte lorsque vient le temps d’acheter une arme de chasse.

Nous avons demandé à l’expert Mathieu Papillon quels sont les éléments qui doivent dominer lorsque l’on veut s’acheter une carabine.

«Le choix de la carabine doit se faire en fonction du type de chasse et du gibier que l’on veut récolter. Par exemple, pour le chevreuil on n’a pas besoin d’un calibre magnum. Le physique du chasseur et le type de mécanisme désiré sont importants. Si un chasseur fait surtout de la chasse fine, on va conseiller une carabine plus légère et des mécanismes rapides comme celui à levier, qui va permettre de tirer un deuxième coup rapidement. Si le chasseur va plutôt se retrouver en situation de chasse où il devra faire des coups à longue portée, à ce moment-là, on va conseiller des calibres plus puissants.»

D’autres données entrent aussi en ligne de compte. «On ne conseillera pas la même chose à un jeune, une dame ou à un homme. Aussi, est-ce que la personne a déjà tiré de la carabine, a-t-elle peur du recul de l’arme ? Est-ce qu’elle ferme les yeux au moment du tir?»

Depuis de nombreuses années, les trois calibres de carabine les plus utilisés par les chasseurs sont la 270, la 30-06 et la 308.

«Je dirais que pour ces trois calibres, la limite à respecter, c’est un tir à moins de 600 pieds. Dans le cas de la 30-06. Oui, elle peut atteindre une cible à 1000 pieds, mais l’efficacité de la munition ne sera pas à son meilleur. C’est le calibre le plus populaire depuis 100 ans au Québec. On peut trouver des munitions pour ce calibre pratiquement partout.»

LES GROS CALIBRES

Sur le marché, il y a la série des gros calibres 300, 7 millimètres, Magnum et plus.

«C’est certain qu’avec ce type d’arme, on va couvrir plus grand et plus loin dans les milieux ouverts, où les tirs seront plus longs automatiquement. Ils vont permettre de tirer à plus longue distance, mais encore faut-il être capable de le faire. Lorsque l’on tire loin, il faut tenir compte de certains éléments comme l’humidité ou le vent. C’est pour cette raison que je conseille aux gens de pratiquer souvent avec leur arme. Avec l’avènement des antireculs, ces calibres sont plus accessibles.»

LES FUSILS DE CHASSE

Dans le monde des fusils de chasse, on compte quatre calibres. Il y a le 410, le 28, le 20 et le célèbre 12.

«Je recommande le 410 pour les jeunes et les dames parce que ce n’est pas une arme trop lourde à transporter durant toute une journée. Il est préférable de l’utiliser plus loin d’un centre urbain, où les gibiers seront moins farouches. Dans le cas du 28, on observe un regain de popularité, parce qu’il est plus puissant que le 410. Le seul petit problème, c’est la disponibilité de la munition. Il vaut mieux prévoir avant de s’éloigner des grands centres.»

Pour les deux autres modèles disponibles, l’expert avoue franchement sa préférence pour le calibre 20. «Quant à moi, le calibre 20 est le meilleur choix pour la chasse du petit gibier au Québec. Les munitions sont faciles à trouver. Il est légal de l’utiliser pour la chasse des oiseaux migrateurs, le chevreuil et même l’ours noir. Il est vraiment versatile.»

Finalement, il y a le célèbre calibre 12. Il s’agit du meilleur fusil pour la chasse aux oiseaux migrateurs. On le retrouve en modèle deux canons, à pompe ou encore semi-automatique, au choix du chasseur.