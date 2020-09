Pas comme les autres

Il y a de l’enthousiasme, on veut se dire qu’on est contents de se revoir, mais la petite marque d’affection communicative n’est pas évidente. Il n’y a plus de ti-becs sur les joues, finies les franches poignées de main. On est au coude à coude, au poing fermé à poing fermé et quasiment gougoune à gougoune ou lunettes à lunettes.

Aux retrouvailles, il nous faut être plus attentifs, plus sensibles. Dorénavant, ça se passe surtout dans les yeux. C’est dans le regard qu’on envoie et qu’on va chercher la complicité, la connivence animée. La collusion, dirait un ancien politicien. Si, en bordure du masque, on voit gonfler légèrement les joues, ça, c’est un sourire, et c’est toujours beau et réconfortant, même si on ne voit pas les dents.

Parce que, dans les différentes privations et épreuves de la pandémie, il y a la diminution des marques d’amour, d’amitié et d’affection auxquelles on était habitués. La bonne vieille et chaleureuse accolade des chums et chumettes est au rancart depuis mars et il est difficile de prédire quand elle reviendra.

DÉNATURÉS

Mine de rien, plusieurs ponts ont été coupés et je suis certain que cela affecte les gens les plus sensibles. Nombreux sont ceux qui, en région, n’étaient pas des plus heureux de voir débarquer les Montréalais sous leur masque. D’autres avaient peur pour les gens les plus âgés qui n’ont vraiment pas besoin d’être repoussés. Des plus nerveux hésitaient à laisser les enfants se mélanger et jouer ensemble.

On nous le répète depuis des lunes. Les Québécois sont des gens accueillants, chaleureux, cordiaux et conviviaux. À ce chapitre, l’application de toutes les règles et recommandations d’éloignement et de distanciation va directement à l’encontre de notre si belle nature. Nous sommes plus touchés que les autres Canadiens, que les Américains. Pourquoi ? Parce que nous sommes distincts.

TANT QU’À Y ÊTRE

Nouveau personnage de Passe-Partout : Passe-Purrell.

C’est la dernière fois que je vais pêcher au lac Bredouille.

Après Macdonald à Montréal, c’est le 3 novembre que Trump devrait être déboulonné à Washington.

Pour éviter la propagation, allez chanter au bord de l’eau. Allez kara au quai.

La frontière est toujours fermée. « Ah oui ? Depuis quand ? » (Un migrant au chemin Roxham)

Voyez le nouveau numéro d’humour de Guy Nantel : « Comment remplacer personne ? »

Un baiser est une prise de bec.

« Mais » est un mot que je déteste. Mais je le tolère.

On a un problème de condition physique lorsque le nombre de ceux qui portent des joggings est plus élevé que ceux qui en font.

À DEMAIN

