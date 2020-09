Quoi de neuf pour les chasseurs ?

Fidèle à son habitude, le spécialiste de la chasse chez Latulippe, Mathieu Papillon, a déniché quelques nouveautés pour les chasseurs. Chaque saison, les compagnies cherchent à produire de nouveaux outils qui vont faciliter la tâche des disciples de Nemrod. Voici donc ces trouvailles.

La compagnie québécoise SpyPoint vient tout juste de lancer son Cell-Link. Cet appareil permet de renvoyer sur votre cellulaire ou ordinateur à distance les images de votre caméra de surveillance. Il s’adapte aux modèles courants vendus depuis quelques années. Au lieu de dépenser plusieurs centaines de dollars pour une caméra qui vous enverra les images vers vos appareils, vous pouvez utiliser cette antenne spéciale à 79 $, pour l’adapter à votre caméra actuelle. Elle vous permettra de voir s’il y a du gibier à votre site appâté en temps réel.

La compagnie Scentlock arrive cette saison avec ses trois modèles de destructeurs d’odeur à ozone. Le Radial E2 (au centre – 249 $) est le plus gros. Il a son homonyme plus petit, le Nano Radial (à droite – 179 $). Les deux sont rechargeables et la différence de taille signifie que le plus gros durera plus longtemps tout simplement. À gauche, le NFUSE (129,99 $) vous permet de pouvoir rendre l’eau de votre robinet anti odeur. Vous le remplissez et après un certain temps, il jouera lui aussi son rôle de destructeur d’odeur.

Dans la foulée de l’engouement pour l’achat local, Latulippe s’est associé à la compagnie québécoise Recall Designs, qui a créé cet appeau à canard à anche simple. Il est en acétal, le rendant ainsi à l’abri des intempéries, alors que les conditions météo ne sont pas toujours idéales à la chasse de la sauvagine. (49,95 $)

Cet évaluateur de distance au laser de la compagnie Muddy, le LR 650X (Range Finder), peut se rendre jusqu’à 650 verges. Il rapproche six fois. Il peut calculer la distance entre vous et votre cible, même si le terrain est accidenté. Il vous indiquera l’angle de tir idéal si vous êtes en hauteur. Il possède son étui de transport à l’épreuve de l’eau. (214,95 $)

Le modèle VAPOR RS 470 de la compagnie Ten Point représente le top au Canada en ce qui a trait aux arcs de chasse. Il possède un système d’armement intégré pour l’armer ou le désarmer. Son télescope est un XEVO illuminé. Ses flèches en carbure peuvent voyager à 470 pieds/seconde. Il n’existe rien de comparable dans le domaine. (4199,95 $)