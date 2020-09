Rentrée télé 2020-2021: un baptême de feu!

La rentrée télé 2020-2021 marque le baptême des nouvelles têtes dirigeantes des quatre grandes chaînes généralistes québécoises. Et quel baptême !

TVA, ICI Télé, Noovo et Télé-Québec ont toutes changé de directeur général des programmes au cours des 12 derniers mois. Le tout, au terme d’un grand jeu de chaise musicale survenu quelques mois avant l’arrivée du coronavirus.

La pandémie mondiale de COVID-19 a fortement secoué le secteur télévisuel. En entrevue au Journal, les principaux intéressés disent avoir trimé dur, très dur, pour traverser la tempête sans perdre (trop) de morceaux.

Les efforts des équipes des grands réseaux en période de pandémie ont porté leurs fruits, puisqu’aujourd’hui, quand on regarde leurs programmations 2020-2021, on peine à remarquer les traces d’une pandémie qui perdure. On n’observe ni trou béant ni acquisition étrangère qui sent le désespoir.

Dans un marché où (presque) tout a été arrêté pendant plusieurs mois, il s’agit en quelque sorte d’un exploit.

« La COVID-19 a chamboulé beaucoup d’affaires, mais on a réussi à repousser les limites, indique la nouvelle directrice principale Chaînes et programmation du Groupe TVA, Nathalie Fabien. Je suis extrêmement fière des équipes, des producteurs, des artisans. Au mois de mars, on n’aurait jamais pu prédire ça. »

La lumière au bout du tunnel

En écoutant la nouvelle directrice générale Télévision de Radio-Canada, Dany Meloul, décrire le début de pandémie qu’elle a connu au travail, on comprend qu’après avoir redémarré les plateaux de variétés (Bonsoir bonsoir, Tout le monde en parle, En direct de l’univers) en respectant les mesures sanitaires, elle a vu la lumière au bout du tunnel.

« Ça nous a donné des ailes », explique-t-elle.

Auparavant chez Bell Média, Dany Meloul reconnaît que l’apparition du coronavirus a chamboulé son arrivée aux commandes des chaînes ICI Télé, ICI ARTV et ICI Explora. Elle choisit toutefois de regarder les derniers mois avec bienveillance.

« La pandémie m’a permis d’apprendre les rouages de Radio-Canada à vitesse grand V. Tout est arrivé en même temps. Ça m’a permis de bien m’asseoir dans mon poste. Et aujourd’hui, je peux dire que je suis quand même assez à l’aise ! »

Trouver ses repères

Pour Richard Haddad, la COVID-19 s’est ajoutée aux nombreux défis qu’il devait relever comme nouveau directeur des programmes de Télé-Québec. Entré en poste en janvier, cet ancien producteur a succédé à Denis Dubois, qui était rentré chez Québecor Contenu deux mois plus tôt.

Après avoir passé 15 ans au Groupe TVA, Haddad devait trouver ses repères au cœur d’une nouvelle culture d’entreprise.

« Je devais m’approprier les émissions qui existaient avant mon arrivée. Je devais aussi apprendre à connaître les gens. Mais on est tous partis en télétravail en mars. »

Même son de cloche du côté de Suzane Landry, devenue en janvier vice-présidente Développement de contenu et programmation de langue française chez Bell Média, le nouveau propriétaire de Noovo (anciennement V).

« On a été très challengé en mars, avril, mai et juin, raconte l’ex-directrice principale Chaînes et programmation du Groupe TVA. On avait peu de temps pour revoir toute la programmation. Il fallait reporter certains projets, en ajuster d’autres, et créer des concepts qu’on pouvait mettre en ondes rapidement. On s’est mis en mode solution », a-t-elle dit.

Un travail d’équipe

Dans ces circonstances, on convient qu’un nouveau responsable des programmes peut difficilement apposer sa signature sur l’ensemble de l’offre d’une chaîne.

« Je ne suis pas arrivé à Télé-Québec avec une volonté de révolution, affirme Richard Haddad. Ce n’est pas mon genre, et Télé-Québec, c’est un diffuseur public à vocation éducative et culturelle. La ligne est tracée. Mon but, c’est d’innover en assurant une continuité. »

Tous ces mouvements de personnel aux commandes des quatre stations de télévision généraliste au Québec n’entraîneront aucun virage à 180 degrés chez l’une d’elles cet automne, ajoute Nathalie Fabien, du Groupe TVA.

« Définir les stratégies de programmation, c’est un travail d’équipe, souligne-t-elle. À TVA, on travaille ensemble. On définit les orientations ensemble. »

« Avant qu’on puisse parler d’une “signature”, ça peut prendre une année ou deux, commente Suzane Landry, responsable de Noovo. Parce qu’il faut développer des séries qui s’inscrivent dans une vision. »