Une drôle de rentrée sous le chapiteau pour une école

Une école spécialisée de Montréal fera sa rentrée sous des chapiteaux puisque son nouveau bâtiment n’a pu être prêt à temps en raison du confinement.

« Ç’a un petit côté “vacances” », dit en riant l’enseignante Claudyne Desranleau alors qu’elle prépare sa rentrée dans une des grandes tentes blanches qui deviendra bientôt sa classe.

Souvent surnommé « école de la dernière chance », le Centre d’intégration scolaire (CIS) est un établissement privé qui accueille 70 élèves ayant un trouble de comportement.

Aucun des parents ne débourse toutefois pour y inscrire son enfant puisque ce sont les centres de services (autrefois commissions scolaires) qui paient lorsqu’ils y envoient leurs élèves.

Après d’importantes rénovations, le bâtiment de l’école était censé être livré avant la rentrée. Or, la plupart des chantiers de construction ont été mis sur pause pendant des semaines dès le mois de mars.

Le bâtiment ne sera finalement prêt à accueillir les jeunes que le 21 septembre.

Photo Dominique Scali

Bottes et petite laine

La direction a donc fait installer huit chapiteaux, dont six serviront de classes dès mardi prochain, ainsi que des toilettes chimiques et lavabos extérieurs.

« Pour nous, ce n’est pas un drame de commencer sous des chapiteaux. D’une certaine façon, c’est quasiment plus simple », avoue la directrice, Ysabelle Chouinard, puisque cette formule réduit les risques de contagion.

Reste que les jeunes devront quand même se munir de bottes de pluie, les tentes se trouvant sur un terrain gazonné.

Une petite laine additionnelle sera aussi nécessaire pour les matins frisquets.

L’école souhaitait justement qu’une plus grande partie de l’enseignement se fasse à l’extérieur, une approche bénéfique pour des jeunes qui ont besoin de bouger et d’être mis en action pour apprendre, explique Mme Chouinard.

L’inconvénient est surtout financier, l’installation de chapiteaux ayant coûté quelque 30 000 $.

La mésaventure des chapiteaux n’est qu’un épisode d’une longue saga pour le CIS, qui a craint de devoir fermer ses portes en 2017, faute de locaux.

Ancienne maison de retraite

Le CIS a finalement pu acheter une ancienne maison de retraite, mais l’obtention des permis auprès de la Ville de Montréal afin de convertir les locaux en classes adaptées a été retardée par le fait que le bâtiment est considéré patrimonial, note l’entrepreneur Claude Huot, de l’entreprise Vergo.

« Je n’ai jamais vu une directrice aussi dévouée », dit M. Huot, qui souligne la persévérance de Mme Chouinard.

« C’est un miracle que ces jeunes-là aient maintenant une école. »