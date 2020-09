Water-Polo: Krystina Alogbo laisse un héritage important

Huit participations à des Championnats du monde et quatre présences aux Jeux panaméricains, mais la Québécoise Krystina Alogbo n’a jamais réalisé son rêve de prendre part aux Jeux olympiques. Maintenant qu’elle annonce sa retraite de l’équipe nationale de water-polo, force est de constater que cette athlète exceptionnelle, qui a représenté le Canada pendant 15 ans au niveau senior, n’est peut-être pas reconnue à sa juste valeur.

Martin Goulet, directeur général de Water Polo Canada, a bien résumé la situation en marge de la récente annonce d’Alogbo.

«Son apport à la communauté canadienne du water-polo va au-delà des statistiques et des résultats, son implication auprès de diverses causes fait d’elle une leader autant dans la piscine qu’à l’extérieur, a souligné M. Goulet. Krystina laissera un héritage important auprès de la communauté.»

«Une inspiration et un véritable exemple de persévérance», a-t-il également qualifié.

Passer le flambeau

Après une longue période de réflexion, Alogbo, 34 ans, a donc profité du plus récent camp d’entraînement de l’équipe canadienne, la semaine dernière, pour annoncer à ses coéquipières sa décision de quitter le programme.

«Je quitte Water Polo Canada en paix, même si je n’ai pas réalisé mon rêve d’aller aux Jeux Olympiques, il est temps que je passe le flambeau», a-t-elle affirmé, par voie de communiqué.

« C’est vraiment une énorme décision pour moi, a encore témoigné celle ayant découvert le water-polo à l’âge de huit ans à la piscine René-Goupil dans l’arrondissement Saint-Michel, à Montréal. Ça fait plus de 25 ans que le water-polo est ma priorité et c’est toujours le cas. La dernière année a été difficile physiquement et mentalement, j’ai beaucoup réfléchi au cours des derniers mois et je pense vraiment que c’est la bonne décision.»

Vers l'après-carrière

Pour le moment, Alogbo poursuivra sa carrière professionnelle avec le CSS Verona en Italie où elle agira aussi comme entraîneure des U16 et U18

«L’opportunité s’est présentée d’aller en Italie et j’ai décidé d’amorcer ma transition vers l’après-carrière cette année», a-t-elle dit.

À propos de son palmarès, la Québécoise a fait ses débuts avec l’équipe féminine senior en 2005, elle a participé à quatre Jeux panaméricains (2007, 2011, 2015, 2019) ainsi qu’à huit Championnats du monde de la FINA (2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019). Rappelons d'ailleurs cette médaille de bronze aux Mondiaux FINA 2005, devant les siens, à Montréal. Parmi les autres récompenses internationales, une médaille d’or aux Mondiaux juniors en 2003 à Calgary et une médaille d’argent aux Championnats du monde 2009 à Rome.