Agir contre les récalcitrants

Avec la hausse des cas de COVID et tous les récalcitrants qui répandent abondamment leurs mensonges sur les réseaux sociaux, il est plus que temps de sévir.

La pensée complotiste des hurluberlus qui sévissent sur les réseaux sociaux prend du galon, c’est inévitable.

Heureusement, la grande majorité des gens respectent les mesures de distanciation et se comportent avec toute la prudence que commande la pandémie.

Sauf que plus le temps passe et plus ces mesures pèsent. Plus l’envie de retrouver notre vie d’avant la COVID se fait sentir. Plus les gens risquent de baisser la garde. Plus certains risquent aussi d’être tentés d’adhérer aux absurdes théories complotistes.

Tout bascule

La désinvolture est à l’origine d’éclosions comme celle du bar Le Kirouac, à Québec, dont découle plus d’une cinquantaine de cas de personnes infectées. Il s’agit d’une autre preuve démontrant à quel point tout peut basculer rapidement, en présence d’un virus aussi contagieux.

Cela démontre bien aussi l’importance d’agir contre ces antimasques et autres irresponsables qui finissent par exercer une certaine influence, au détriment du gros bon sens.

Comme il existe déjà des leviers pour imposer des amendes, comme l’a exposé jeudi Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, il est temps de s’y mettre. On l’a fait lors de la première vague pour s’assurer du respect des mesures. La menace d’une seconde vague le justifie amplement.

Sentiment de normalité

Tous en conviennent, on ne doit pas piler sur le droit à la manifestation. On peut néanmoins exiger que les règles rendues nécessaires par la pandémie soient respectées pendant ces manifestations, tout comme dans d’autres rassemblements.

À défaut d’agir, une enfilade d’imprudences pourrait nous forcer à rompre avec ce semblant de normalité retrouvé depuis l’été. Beaucoup de gens l’expérimentent ailleurs dans le monde, et en cas de deuxième vague, nous n’y ferons pas exception.