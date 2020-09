Bienveillance, bonté et empathie

Savoir faire preuve de bienveillance et de bonté de la même manière que d’arriver à intégrer l’empathie et l’altruisme dans sa vie, c’est, d’une certaine façon, parvenir à se montrer attentionné envers les autres et de pouvoir contribuer au bonheur d’autrui. Tandis que l’on vit dans un monde où les mauvaises nouvelles, les catastrophes et les drames humains sont encore trop nombreux, ce livre est un véritable baume pour le cœur, l’âme et l’esprit.

Ce superbe livre photo réalisé par le photographe globe-trotter Alexandre Sattler, donne la parole à des auteurs et des philosophes en commençant par Matthieu Ricard qui en signe la préface et pour qui la bienveillance, l’altruiste et l’empathie sont des thèmes récurrents dans ses écrits. Ici, à travers chaque photo, on peut y lire quelque chose. On y retrouve de la beauté certes, mais aussi de la bonté, de la joie et tout ce qui illumine le regard de quelqu’un. On regarde inévitablement ces photos avec les yeux du cœur. Alexandre Sattler, amoureux des grands espaces, a mis trois ans pour réaliser son ouvrage en voyageant à travers l’Asie et l’Afrique afin de nous transmettre ses meilleurs clichés. Composé d’une centaine de photos, dont plusieurs sont accompagnées d’une citation, cet ouvrage amènera assurément une profonde réflexion. Il dira que ce sont les voyages qui ont le pouvoir de se relier aux autres, grâce à la rencontre de l’autre qui se fait inévitablement. À nous d’apprendre à faire ressortir notre bienveillance et celle des autres par le biais de ces rencontres.

Retour à l’humanité

Toujours selon son auteur, seul un retour à la bienveillance permettra un retour à l’humanité, au bien-être, à la sérénité et à la paix sur terre. Parfois, un simple geste, un sourire ou une action peuvent faire une différence. Imaginez maintenant ce que nous pouvons réussir tous ensemble si on s’y attarde. L’élévation de la conscience sur terre est permise, tout comme l’idée de démontrer la meilleure version de soi-même. Notre raison d’être en somme.

Débordant de sagesse, cette ode à la bienveillance inspire confiance envers la vie et l’être humain tout en invitant tout un chacun à édifier un monde meilleur.

La méthode japonaise

Photo courtoisie

L’auteure à succès Christie Vanbremeesch qui s’est fait connaître avec son livre Trouver son Ikigaï, permettant de trouver un sens à sa vie, revient cette fois avec une autre philosophie qui provient du Japon, soit celle d’avancer un pas à la fois. Elle a pris son élan au lendemain de la Seconde Guerre mondiale alors que le Japon tendait à se reconstruire. Pour les individus, c’est une façon de poursuivre sa vie sur sa propre lancée. C’est aussi l’outil pour se défaire de mauvaises habitudes pour en développer de nouvelles plus appropriées. De plus, le concept tient à démontrer que l’on ne peut jamais se satisfaire de ce qui est, il faut évoluer et tendre vers quelque chose de mieux puisqu’il y a toujours place à amélioration, même si cela se fait petit à petit.

Rester digne

Photo courtoisie

Il n’est pas toujours facile de vivre un divorce et de poursuivre une relation saine avec son ex, principalement lorsqu’il y a des enfants dans l’équation. Dans ce livre, les auteurs tentent de démontrer l’importance de protéger les liens avec ses propres enfants surtout lorsque l’ex-conjoint tente de vous abaisser ou de dénigrer vos méthodes d’éducation. Parmi les clés proposées, apprenez à vous respecter, faites preuve d’honnêteté et faites confiance à votre jugement et à vos valeurs. Il faut à tout prix éviter les conflits en y identifiant les sources. Le respect de soi et de l’autre demeure en toute situation la meilleure attitude à adopter.

Voyez grand

Photo courtoisie

Écrit par Dragos Bratasanu, un scientifique et cinéaste de renommée internationale qui a notamment voyagé aux pôles Nord et Sud, a très certainement appris à voir grand, lui permettant de réaliser ses rêves. L’auteur nous fait découvrir divers personnages qui ont su voir grand en nous transportant dans les coulisses des quartiers généraux de la NASA et au cœur d’entreprises de la Silicon Valley en Californie, notamment chez Google. Il est l’un des rares à concilier la science et la spiritualité à travers un ouvrage en comparant les visions d’un moine bouddhiste, de mère Teresa et une légende de la NASA. Peu importe ce que vous désirez, vous devez vivre pour honorer ce désir, voilà son message. Un très beau coup de cœur à lire !