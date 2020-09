Déficit record: le directeur parlementaire du budget inquiet

Le directeur parlementaire du budget a lancé une sérieuse mise en garde au gouvernement Trudeau, dimanche, en déclarant que le pays ne pourra maintenir un tel niveau de déficit encore bien longtemps, sans quoi la dette deviendra «insoutenable».

Yves Giroux a tenu ces propos alors que le premier ministre Justin Trudeau a d’ores et déjà laissé entendre que son gouvernement annoncera la création de nouveaux programmes dans son discours du Trône, le 23 septembre prochain, afin de stimuler la relance économique.

«Il ne fait aucun doute que nous ne pouvons pas nous permettre des déficits de plus de 300 G$ pendant plus de quelques années [...]. Et quand je dis quelques années, je veux vraiment dire un an ou deux», a prévenu le directeur parlementaire du budget, lors d’une entrevue à l’émission politique The West Block's sur la chaîne Global.

Les libéraux de Justin Trudeau se sont fait élire, en 2015, avec la promesse de replonger le Canada en déficit pour quatre ans. Or, les dépenses ont fini par être plus importantes que prévu, de sorte qu’Ottawa était déjà dans le rouge avant même le début de la pandémie, contrairement à Québec qui nageait dans les surplus, ce qui est le scénario habituel quand la situation économique est clémente.

Avec la crise sanitaire, le déficit a littéralement explosé à cause, notamment, de la création de nouveaux programmes, comme la Prestation canadienne d’urgence (PCU). Dans sa dernière mise à jour économique, en juillet, Ottawa anticipait un déficit de 343,2 G$ pour 2020, une somme 10 fois plus importante que l’an dernier.

«Ce qui est préoccupant, c'est l’absence de plan à plus long terme [pour revenir à l’équilibre budgétaire]», a déploré Yves Giroux.

Choix difficiles

Le directeur parlementaire du budget pense que de nouvelles dépenses à cause de la pandémie sont justifiées, mais il s’attend aussi en parallèle à ce que le gouvernement rassure les acteurs financiers pour l’avenir.

«Si le gouvernement a des plans pour des dépenses supplémentaires, il devra clairement faire des choix difficiles: soit augmenter les impôts, soit réduire d'autres domaines de dépenses», a suggéré ce fonctionnaire indépendant qui a pour mandat de donner l’heure juste sur la situation budgétaire du Canada.

Le premier ministre Trudeau a déjà dit qu’il ne prévoyait pas augmenter les impôts.

Discours du Trône

On sait, par contre, que le gouvernement a l’intention de miser sur de l’aide supplémentaire aux familles et sur «un plan environnemental ambitieux» dans son prochain discours du Trône.

Rappelons que des élections pourraient être déclenchées à l’issue de ce discours, si jamais les partis d’opposition en rejettent le contenu.

Justin Trudeau a prorogé la session parlementaire afin de préparer cet important exercice dans notre système parlementaire.

Les oppositions lui reprochent cependant d’avoir agi ainsi pour mettre fin abruptement fin aux travaux parlementaires afin de mettre le couvercle sur le scandale WE Charity.