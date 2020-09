Dumba devance Subban pour le trophée King-Clancy

Le défenseur Matt Dumba s’est vu décerner le trophée King-Clancy, remis au joueur constituant le plus bel exemple de leadership sur la patinoire et à l’extérieur, dimanche, devançant ainsi le défenseur des Devils du New Jersey P.K. Subban et le gardien de but des Rangers de New York Henrik Lundqvist.

En plus du trophée, Dumba reçoit un chèque de 25 000 $, gracieuseté de la Ligue nationale de hockey, qu’il pourra remettre à l’organisation de son choix.

Dumba s’est énormément impliqué au sein des causes portant sur les inégalités raciales. Il a entre autres aidé à former la «Hockey Diversity Alliance» avec sept autres joueurs noirs. Aussi, après la mort de George Floyd, décédé étouffé par un policier qui avait déposé son genou sur son cou pendant plus de huit minutes, et les émeutes qui s’en sont suivies, Dumba a organisé des levées de fond pour aider à reconstruire la ville de Minneapolis.

Il a aussi aidé plus de 60 familles dans le besoin pendant la pandémie de COVID-19 et a donné plus de 11 000 $ à la suite des feux de forêt en Australie.

Pour leur part, Subban et Lundqvist ne partent pas les mains vides, puisque les deux finalistes reçoivent un chèque de 5 000 $ à remettre à l’organisation de leur choix.

Subban s’est aussi impliqué à la suite du décès de Floyd, le 25 mai, remettant 50 000 $ à la fille de la victime, Gianna. L’ancien du Canadien de Montréal a aussi continué de s’impliquer au sein de sa fondation, Blueline Buddies.

Finalement, Lundqvist a continué de soutenir différentes causes dont la santé des enfants, l’éducation, les jeunes défavorisés, et la lutte contre le cancer. De plus, sa fondation a amassé plus de trois millions $ depuis sa création, en 2014.