Gardien de but: vrai ou faux?

À un certain moment de l’enfance, tous les petits garçons ainsi que les petites filles intéressés au hockey ont un faible pour la position de gardien de but.

Équipement spectaculaire, un rôle singulier et pas besoin de s’évertuer à patiner.

Mais attention, il y a quelques pièges. Dès le jeune âge, demandez l’aide des instructeurs autour de l’enfant et observez comme il le faut afin de vous assurer qu’il a l’instinct, un intérêt véritable et un minimum de talent pour assumer ce poste.

Il faut un caractère spécial et coriace pour encaisser.

Un gardien ne savoure jamais la joie de compter un but et il n’a pratiquement pas le droit à l’erreur.

Souvent, quand l’équipe gagne, on félicite les attaquants, mais dans la défaite, on blâme fréquemment le gardien de but.

Il faut vivre avec ça. Et plus l’enfant vieillit, plus le défi grandit. Les jeux de passes des adversaires se perfectionnent et, surtout, les tirs ne cessent de gagner en puissance, en très grande puissance.

En vieillissant, le rôle du gardien de but prend plus d’importance que les autres joueurs.

Cela peut stimuler les vrais gardiens de but dans l’âme, mais aussi décourager totalement ceux qui, trop tôt, avaient choisi la mauvaise voie. Ils abandonneront à 12, 13 ou 14 ans. Ils s’étaient trompés.

ET LES PARENTS

Sachez aussi qu’être parent de gardien de but est généralement beaucoup plus difficile que d’avoir un enfant défenseur ou attaquant.

Il n’est pas rare de voir une maman, un papa ou les deux dans un coin de l’aréna souffrir en silence chaque fois que le petit ou la petite accorde un but.

On voit même certains parents ne plus être capables d’aller voir jouer leur enfant tellement ça fait mal.

Et l’autre grosse douleur attaque le portefeuille.

Sachez qu’il coûte 3 à 4 fois plus cher d’« habiller » un gardien de but qu’un patineur.

Lorsque l’ado deviendra bantam, il serait étonnant que vous vous en sortiez en bas de 2500 $ avant même le premier match de la saison.

Et votre bel ado n’a pas fini de grandir.

De l’enclave