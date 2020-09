L'ancien libéral Harold Fortin se joint à «La Joute»

L’ancien conseiller libéral Harold Fortin et l’ancien chef de cabinet conservateur Marc-André Leclerc se joignent aux collaborateurs de l’émission de débats politiques La Joute, qui reprend l’antenne à LCN ce lundi, jour de la Fête du Travail.

En remplacement de Dimitri Soudas, parti joindre l’équipe des Mordus de politique à ICI RDI, l’animateur Paul Larocque verra un nouveau visage conservateur apporter son point de vue aux échanges musclés de sa «Joute» en la personne de Marc-André Leclerc, qui était auparavant chef de cabinet d’Andrew Scheer à la tête du Parti conservateur du Canada.

Quant à Harold Fortin, il a œuvré comme conseiller auprès de l’ancien premier ministre Philippe Couillard. Il a été directeur des communications et porte-parole de ce dernier de 2014 à 2018, puis directeur des relations internationales et des relations canadiennes au sein du même cabinet.

Les panélistes habitués de La Joute que sont Mathieu Bock-Côté (sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal), Caroline St-Hilaire (ancienne députée du Bloc québécois et mairesse de la ville de Longueuil), Emmanuelle Latraverse (analyste politique à TVA Nouvelles), Thomas Mulcair (ancien chef du Nouveau Parti démocratique et député libéral provincial), Pierre Nantel (ancien député du Nouveau Parti démocratique et animateur à QUB radio) et Stéphane Bédard (ancien ministre et président du Conseil du trésor du Québec et député du Parti québécois) seront tous de retour cet automne pour croiser le fer.

Outre Dimitri Soudas, Diane Lamarre, qui était aussi une intervenante régulière à «La Joute» et qui agit maintenant comme experte en santé dans les bulletins de nouvelles de TVA et LCN, a «accroché son micro» de La Joute.

La Joute, du lundi au vendredi, de 16 h à 17 h, à LCN.