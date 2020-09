Le Québec en déconfinement: la pandémie aura eu du bon

Malgré les contraintes et les mesures sanitaires, la pandémie aura tout de même eu certains effets positifs sur le quotidien des Québécois, selon un nouveau sondage Léger – Le Journal. Pour plusieurs, le budget et la vie de famille se portent mieux depuis mars.

Ce coup de sonde mené auprès de 1005 répondants permet d’établir la perception des Québécois après avoir vécu six mois de cette nouvelle réalité pandémique. Parmi les questions posées, celle abordant les éléments ayant amélioré la qualité de vie permet de cerner le positif qui ressort de la crise.

Jean-Marc léger

PDG de Léger

« C’est intéressant parce que ça n’a jamais été posé comme question, aussi directement, de savoir l’impact dans la vie du monde. Il y a à mon avis trois éléments majeurs », explique le sondeur Jean-Marc Léger.

« Il y a le niveau de dépenses. Les gens économisent davantage, la santé financière de certains est là. Vient ensuite la notion de conciliation travail/famille. Les gens passent plus de temps à la maison, évitent la circulation et passent du temps avec leurs proches. [...] Il y a aussi la santé des gens, soit physique ou mentale », souligne-t-il pour expliquer cette hausse de qualité de certains aspects de la vie des répondants.

Du négatif aussi

Il y a toutefois un revers de la médaille. Certains répondants trouvent évidemment des désagréments à la pandémie. Pour la majorité, c’est la vie sociale en dehors de la famille qui en a pris un coup. 38 % des répondants affirment que leur vie sociale leur manque et 37 % indiquent voir moins leurs amis.

« Il y a l’autre côté de ça. On voit plus sa famille, avec qui on habite, mais on voit moins les autres de notre entourage », fait remarquer Jean-Marc Léger, ajoutant que l’aspect stress est également à ne pas négliger.

« Il y a tout le stress qui est autour de ça. Le stress face à la santé, le stress en général, la pression qu’on ressent », souligne le sondeur, qualifiant de « jamais vue » une telle pression sur la société en général.

Le pire à venir ?

L’équipe de Léger a également questionné les répondants sur leur perception de la crise. Le pire est-il maintenant derrière nous ou les mois à venir seront-ils encore plus difficiles que ceux que nous avons traversés ce printemps ?

« Ce n’est pas compliqué, c’est à peu près 50/50. On a la moitié qui est optimiste et la moitié qui est pessimiste. La grande question liée à ça, c’est la deuxième vague. »

Quant au moment anticipé pour un retour à la vie normale, la majorité des gens semblent résignés à vivre les mesures sanitaires pour un bon moment encore. 35 % des gens croient que le retour à la normale se fera d’ici six mois à un an, alors que 45 % des répondants croient que le tout prendra plus d’un an.

« La majorité des gens le savent que ça va être long. Ils ont vécu la crise. Ceux qui remettent ça en doute sont une minorité bruyante », estime M. Léger.

Changements qui ont amélioré la qualité de vie

Depuis 6 mois, la crise de la COVID-19 a changé nos comportements. Parmi les éléments suivants, veuillez indiquer 2 changements* qui ont amélioré votre qualité de vie ?

Je dépense moins / J’économise davantage : 38 %

Je passe plus de temps à la maison : 32 %

Je suis plus conscient de ma santé : 16 %

Je ne suis plus pris dans la circulation : 15 %

Je passe plus de temps avec mes proches : 14 %

J’ai plus de temps à consacrer à mon bien-être : 12 %

J’ai découvert de nouvelles choses sur moi : 9 %

J’ai davantage de temps pour faire de l’exercice : 8 %

Je vis moins de stress lié au travail : 6 %

Ma vie privée s’est améliorée : 16 %

Aucun : 5 %

NSP / Refus : 1 %

* Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %

Moment anticipé du retour à la normale

À quel moment croyez-vous que les choses reviendront à la normale (fin de la distanciation physique, fin des consignes de santé publique, disponibilité d’un traitement ou d’un vaccin, etc.) ?

Au courant de l’automne : 4 %

Au courant de l’hiver : 7 %

Au printemps prochain : 19 %

L’été prochain : 16 %

Dans plus d’un an : 45 %

NSP / Refus : 9 %

État perçu de la crise au Québec

Quand vous pensez à la crise de la COVID-19 qui touche le Québec, diriez-vous que...?

... nous vivons présentement le pire de la crise : 8 %

... le pire de la crise est derrière nous : 45 %

... le pire de la crise est à venir : 36 %

NSP / Refus : 12 %

Changements qui ont détérioré la qualité de vie

Depuis 6 mois, la crise de la COVID-19 a changé nos comportements. Parmi les éléments suivants, veuillez indiquer 2 changements* qui ont détérioré votre qualité de vie.

La vie sociale me manque : 37 %

Je suis forcé de moins voir mes proches : 34 %

J’ai davantage de craintes pour ma santé : 23 %

Je fais moins d’exercice / Je suis moins en forme : 20 %

Je suis plus stressé : 18 %

Je suis davantage préoccupé par l’argent : 15 %

Je suis davantage préoccupé par l’éducation des enfants : 9 %

Je dépense plus / Je n’arrive pas à économiser : 7 %

Ma vie privée s’est détériorée : 6 %

J’ai découvert de nouvelles choses sur moi : 3 %

Aucun : 10 %

NSP / Refus : 1 %

* Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100 %.

Satisfaction à l’égard de la gestion de la pandémie par le gouvernement legault

Êtes-vous généralement satisfait(e) ou insatisfait(e) de la gestion de la pandémie faite par le gouvernement Legault ?

Très satisfait(e) : 26 %

Plutôt satisfait(e) : 50 %

Total satisfait(e) : 76 %

Plutôt insatisfait(e) : 13 %

Très insatisfait(e) : 8 %

Total insatisfait(e) : 21 %

Satisfaction à l’égard de la gestion de la pandémie par le gouvernement Trudeau

Êtes-vous généralement satisfait(e) ou insatisfait(e) de la gestion de la pandémie faite par le gouvernement Trudeau ?

Très satisfait(e) : 9 %

Plutôt satisfait(e) : 44 %

Total satisfait(e) : 53 %

Plutôt insatisfait(e) : 27 %

Très insatisfait(e) : 17 %

Total insatisfait(e) : 44 %

MÉTHODOLOGIE

Un sondage web a été réalisé du 28 au 30 août 2020 auprès de 1005 Québécois(es), âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais. À titre comparatif, la marge d’erreur maximale pour un échantillon de 1005 répondants est de 3,09 %, et ce, 19 fois sur 20.

Les Québécois majoritairement satisfaits de la gestion des gouvernements

Les Québécois sont en forte majorité satisfaits du travail de François Legault depuis le début de la pandémie, selon un nouveau sondage Léger-Le Journal. Quant à Justin Trudeau, il n’atteint pas le même niveau, même si les impressions à son égard sont somme toute positives. Et ce, malgré les milliards distribués en aide financière.

François Legault et son gouvernement font presque l’unanimité dans leur gestion de la crise de la COVID-19.

Au total, 76 % des Québécois se disent satisfaits de son travail, un score que le sondeur Jean-Marc Léger qualifie de « tendance forte ».

Du solide

« C’est du solide. [...] Quand on regarde par parti politique, la satisfaction chez les électeurs de la CAQ est de 97 %, mais même chez les autres, les libéraux, les péquistes et Québec solidaire, la grande majorité est satisfaite du gouvernement. Il faut le faire », souligne M. Léger.

C’est donc dire que la grogne qui semblait se multiplier au cours des dernières semaines avec quelques manifestations contre les mesures sanitaires ne semble pas affecter l’avis de la majorité. Du moins, pas de façon importante.

« C’est une minorité bruyante, tout simplement. [...] Quand on regarde en détail, les très insatisfaits, c’est 8 %. C’est mineur. 26 % de très satisfaits versus 8 % de très insatisfaits, ça démontre une tendance forte », fait remarquer le sondeur.

Moins fort pour Trudeau

Justin Trudeau voit quant à lui son taux de satisfaction face à sa gestion de la pandémie se chiffrer à 53 %.

Toutefois, dans son cas, la part de gens « très satisfaits » est beaucoup moindre, avec seulement 9 % des répondants. Lorsque l’on compare ce dernier chiffre avec la part de « très insatisfaits » à 17 %, on comprend que le premier ministre fédéral fait beaucoup moins l’unanimité, en dépit des milliards de dollars distribués en soutien depuis mars.

« À 53 %, pour lui, c’est une bonne nouvelle. Quand on regarde au niveau du pays, ce n’est pas mauvais. Aux États-Unis, ça tourne autour de 40 %. En Angleterre, en France, les taux sont très faibles », rappelle Jean-Marc Léger.

♦ Méthodologie pour les questions de satisfaction à l’égard de la gestion de la pandémie par les gouvernements : un sondage web a été réalisé du 1er au 3 septembre 2020 auprès de 1000 Québécois(es) âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais. À titre comparatif, un échantillon probabiliste de 1000 répondants aurait une marge d’erreur de 3,1 %, et ce, 19 fois sur 20.