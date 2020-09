Le sexe au temps de la pandémie

Allo, Jean !

Tu viens de rencontrer une jeune femme dans un bar et tu t’apprêtes à l’inviter chez toi ?

Bravo, mon playboy !

Mais avant d’aller plus loin, prends connaissance de ces nouvelles directives...

PAS DE TATAOUINAGE

Oublie les préliminaires (premier, deuxième et troisième but) et rends-toi directement au marbre.

Oui, je sais : depuis que tu es en âge de procréer, on te dit de prendre soin de ta partenaire, d’y aller mollo et de tempérer tes ardeurs.

Mais nous sommes en période de pandémie, alors, laisse faire les bisous et les câlins et rentre tout de suite dans le vif du sujet.

« Wham ! Bam ! Thank You Ma’am ! » Plus vite ça se passe, mieux c’est.

Vois ça comme un avantage : plus besoin de penser à des choses tristes ou au premier débat de la course à la chefferie du PQ pour durer plus longtemps.

Tu te laisses aller et bingo !

Après, vous vous habillez chacun de votre côté et bye bye ! Si vous vous rendez chez toi en taxi ou en Uber, tu peux dire au chauffeur d’attendre ta douce en bas de l’escalier. Même pas besoin d’éteindre son moteur.

ATTENTION AUX TOURS DE REINS !

Autre consigne importante : porte un masque. Si tu as rencontré ta partenaire dans un bar de karaoké de Québec, ne prends pas de risque et opte pour la visière. De plus, oublie le face à face, c’est dangereux !

Choisis des positions qui éloignent le plus possible vos visages l’un de l’autre.

Je pense par exemple à la levrette, aux petites cuillères, à la grenouille et, surtout, à la brouette thaïlandaise — une position exigeante que nous ne recommandons pas aux hommes de 50 ans et plus.

De plus, Jean, n’oublie pas d’inclure une bonne bouteille du Purell dans ton baise-en-ville. Mais prends soin de bien l’identifier ! En effet, la semaine dernière, un habitant de San Francisco a dû être amené à l’hôpital d’urgence après avoir pris son désinfectant pour du lubrifiant...

Sur son site internet, le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique suggère de mettre une barrière physique entre toi et ta partenaire, comme un mur muni d’un orifice dans lequel tu pourras insérer ton organe. Cette proposition peut être intéressante — pourvu que tu sois équipé pour veiller tard.

Si tes proportions sont plus modestes (et ce n’est pas grave, il n’y a pas de quoi avoir honte — petit train va loin, dans les petits pots les meilleurs onguents, plus petite est la bête plus elle a de venin, etc.), nous te suggérons d’oublier la plaque de gyproc et d’opter plutôt pour un drap.

QUESTIONS D’USAGE

Dernière consigne : avant de passer aux choses sérieuses, prends la température de ta partenaire et demande-lui de signer un formulaire en trois exemplaires (une pour toi, une pour elle, une pour Horacio Arruda) comprenant les questions d’usage : « Avez-vous récemment été en contact avec une personne présentant des symptômes de la COVID-19 ? », « Avez-vous visité une ferme dans les 48 dernières heures ? », etc.

Bon... Tu as respecté toutes les consignes ?

Eh bien, qu’est-ce que tu attends ? Amuse-toi, maudit chanceux !