«Mais je t’aime»: l’heure de gloire de Grand Corps Malade

La chanson s’intitule tout simplement Mais je t’aime et elle a fait craquer la France. À la faveur d’un bouleversant duo avec la chanteuse et comédienne Camille Lellouche, le vétéran slameur Grand Corps Malade vient de vivre en pleine pandémie son plus grand succès en carrière.

Au bout du fil, Fabien Marsaud, alias Grand Corps Malade: «Moi qui ne passe habituellement presque jamais à la radio, je ne pouvais pas prévoir que ça devienne quasiment un tube d’été.»

Et pourtant, si ! À plus de 10 millions d’écoutes depuis sa parution en juin, cette sublime chanson d’amour, profonde et appuyée sur une ligne de piano répétitive toute simple, est devenue la plus populaire du répertoire de Grand Corps Malade sur Spotify.

C’est cependant sur YouTube, où le clip a dépassé les 28 millions de vues, que ça se passe. Face à face, GCM et Lellouche se donnent la réplique avec une telle intensité que la chanteuse, submergée par l’émotion, finit par flancher et escamoter quelques mots.

«Je sentais qu’elle était à fleur de peau parce que cette chanson lui évoque des souvenirs personnels. Elle m’avait dit qu’elle avait par moments des montées d’émotion. Je lui ai dit : quoi qu’il arrive, on ne dit pas “coupez !”, on va jusqu’au bout. C’est ce qui est arrivé. Elle est restée accrochée à mon regard, moi je la regardais très sereinement comme pour lui dire que tout va bien et elle a pu reprendre. C’est vrai que ça donne une petite magie.»

Des voix féminines

Mais je t’aime précède la sortie de l’album Mesdames. Féministe, GCM a cette fois décidé non seulement de rendre hommage aux femmes en plein mouvement #MoiAussi et #BalanceTonPorc, mais de les inviter à partager le micro avec lui. En résultent neuf duos avec des artistes de renom, en particulier la grande Véronique Sanson, Louane et la vedette montante Suzane, mais aussi avec des voix peu ou pas connues du public comme Manon, une jeune slameuse de 15 ans, ou encore Amuse Bouche.

«Je voulais avoir des niveaux de notoriété différents. J’ai la chance aujourd’hui de connaître bien des gens et j’aurais pu avoir dix personnes très connues sur mon album, mais ce n’était pas le but», explique Fabien Marsaud.

Inverser les rôles

Avec Mesdames, GCM n’a pas la prétention de croire qu’il provoquera des prises de conscience. «Ça reste avant tout de l’artistique, un album de chansons avec des femmes, avec de grandes artistes. Tant mieux si quelques messages transparaissent.»

Le slameur tente d’ailleurs le coup sur certains titres. On pense à Pendant 24 h, où Suzane, nouvelle star en France, et lui inversent les rôles pour s’imaginer la vie dans la peau du sexe opposé durant une journée. «J’irai marcher la nuit, je prendrai pas de Uber. Si je croise un autre mec, pas besoin d’avoir peur», chante Suzane.

« Les choses doivent changer »

Dans une société française où la misogynie occupe encore une place très importante, Grand Corps Malade ne croit pas prendre un risque en prenant une posture féministe aussi affirmée. «C’est quand même une cause qui n’est pas très subjective. Les personnes qui ont un peu de conscience sont toutes d’accord pour dire qu’il faut que les choses changent.»

Parce que la domination masculine existe. Dans tous les secteurs de la vie, se désole-t-il. «Je reste toujours choqué de l’année en France où les femmes ont eu le droit de vote. Je ne sais pas ce que c’est chez vous, mais nous, c’est absolument hallucinant de dire que c’est seulement dans la deuxième partie du XXe siècle [en 1944, NDLR] qu’elles l’ont eu. Comme si avant, elles n’étaient pas assez intelligentes pour voter.»

On part de loin, en effet.

► Mesdames, de Grand Corps Malade, sera disponible le 11 septembre.