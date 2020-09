Mission accomplie pour Antony Auclair avec les Buccaneers

Pour une quatrième année consécutive, le Québécois Antony Auclair a fait sa place dans la formation partante de 53 joueurs des Buccaneers de Tampa Bay.

La compétition était féroce cette année pour l’ailier rapproché, alors que les «Bucs» vivent l’effervescence de l’arrivée du quart-arrière Tom Brady.

En effet, la venue du détenteur de six bagues du Super Bowl a fait en sorte que l’ailier rapproché Rob Gronkowski est sorti de la retraite pour se joindre au club floridien.

Finalement, ils seront quatre joueurs évoluant à l’extrémité de la ligne offensive dans la formation partante des Buccaneers. En plus d’Auclair et de «Gronk», il y a également O. J. Howard et Cameron Brate.

Pour revenir au produit du Rouge et Or de l’Université Laval, il a disputé huit parties la saison dernière. Il a réalisé un attrapé pour 11 verges de gain.

En 32 matchs depuis qu’il joue dans la NFL, Auclair a été la cible de 13 passes. Il en a attrapé 10 pour des gains de 84 verges.