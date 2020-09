Profiter du momentum pour se relever

Pour plusieurs MRC du Québec, le contexte actuel favorisant l’arrivée de nouveaux résidents en région est une opportunité pour sortir du cycle de la décroissance. « Le momentum est là, s’agit de le maximiser », soutiennent des élus.

C’est ce qui explique la publication au cours des derniers jours d’un avis d’intérêt visant à trouver une firme qui pourrait accompagner la MRC de Charlevoix-Est dans la création d’une planification stratégique territoriale, sorte de plan de revitalisation. Une façon de battre le fer pendant qu’il est chaud.

« On doit faire une réflexion sur la vitalisation de notre territoire. On a des défis importants au niveau du dynamisme de la démographie et sur les questions d’emplois aussi », fait remarquer la nouvelle préfète, Odile Comeau, mairesse de Saint-Irénée.

Rejoindre les jeunes

La priorité sera donc de rejoindre les jeunes et les familles. Pour certains, il est le temps de sortir des sentiers battus pour se réinventer.

« Il faut montrer qu’on est autre chose qu’une région touristique, souligne le maire de La Malbaie, Michel Couturier. Si on fait toujours la même recette, on fera toujours le même gâteau », image-t-il, proposant la création d’un créneau spécialisé, par exemple, dans l’industrie des technologies de l’information.

Sur la Côte-Nord, on a choisi de marteler le message que la région avait beaucoup à offrir. Une campagne de publicité est notamment prévue.

« Baie-Comeau, c’est la forêt en ville. On travaille donc, le développement économique et la mairie, à trouver des façons de communiquer ça aux gens. On prépare des publicités, on devait aller dans les foires d’emploi, etc. », explique Yves Montigny, maire de Baie-Comeau.

montrer l’exemple

Le gouvernement pourrait aussi y mettre du sien soulignent les élus. Le chef intérimaire du Parti québécois et député de Matane-Matapédia rappelle que la CAQ s’était engagée à déplacer des fonctionnaires vers les régions du Québec.

« Ils s’étaient engagés à décentraliser 5000 emplois de fonctionnaires. Le télétravail offre une occasion exceptionnelle de réaliser cet engagement. C’est 5000 emplois bien rémunérés dans des régions comme la mienne », évoque Pascal Bérubé.

Le maire de Baie-Comeau se rappelle aussi très bien cette promesse de la CAQ. Il prendrait volontiers quelques-uns de ces 5000 emplois pour entreprendre la revitalisation de sa région. « L’occasion est belle pour que les bottines suivent les babines. »