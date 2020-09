Saskatchewan: huit arrestations et 2,8 millions de cigarettes illicites saisies

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a annoncé vendredi l’arrestation de huit suspects en Saskatchewan et la saisie de plus d’un demi-million $ et 2,8 millions cigarettes illicites à l’issue d’une enquête de 17 mois.

Les suspects, dont un neuvième a reçu une assignation, étaient impliqués dans la vente de cannabis illicite de Colombie-Britannique échangé contre des produits de tabac illicites du Québec.

L’enquête débutée en mars 2019 a ciblé un réseau basé à Saskatchewan mais qui a étalé ses tentacules à la Colombie-Britannique et le Québec.

Elle a permis une cinquantaine de perquisitions par l’unité fédérale contre les crimes graves et le crime organisé, une structure spécialisée de la GRC de la Saskatchewan.

Lors du coup de filet, outre le tabac, plus de 69 livres de cannabis et 573 735 $ ont été notamment saisis au terme de l’enquête, selon un communiqué de la police fédérale.

Les suspects, tous trentenaires, font face à 64 chefs d’accusation et doivent comparaître à Regina jeudi, a précisé la GRC.