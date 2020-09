La famille idéale compte combien d’enfants?

Je suis avec mon conjoint depuis dix ans et nous avons deux enfants. Une fille de six et une autre de quatre ans. Nous avions décidé d’arrêter là notre famille, vu que nous sommes tous les deux sur le marché du travail et que les journées nous semblaient longues avec toutes les tâches domestiques à accomplir, en plus des allers et retours à la garderie.

La pandémie nous a forcés au télétravail. Après une période d’adaptation, tout a roulé comme sur des roulettes, au point où on songe à faire un troisième enfant, surtout qu’on va tous deux continuer en télétravail à raison de quatre jours par semaine, et qu’on aimerait bien avoir un garçon. Nos parents nous le déconseillent. Selon eux, tout est fait pour des familles de quatre. Quel serait votre conseil à vous ?

Cœur prêt pour un troisième

Je n’ai aucune envie de prendre la responsabilité de vous dire quoi faire. Mais je vous signale que ce sont les parents d’un enfant à venir qui sentent l’ampleur de leur désir et leur capacité à faire face à ce que représente la venue d’un enfant de plus dans leur famille. Même s’il est reconnu de nos jours qu’une famille de deux enfants est la norme, qu’est-ce qui vous empêche d’en avoir un troisième si votre cœur est prêt à l’accueillir ?