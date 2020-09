Les Giants ne veulent plus rien savoir de Deandre Baker

Faisant l’objet de quatre chefs d’accusation de vol à main armée, le demi de coin Deandre Baker devra se trouver une nouvelle équipe, car les Giants de New York vont le libérer prochainement.

• À lire aussi: Tout ce que vous devez savoir sur la saison 2020 de la NFL

Selon le réseau NFL Network, une annonce officielle à ce sujet sera faite cette semaine. Le nom du joueur de 23 ans demeure sur la liste d’exemption du commissaire Roger Goodell en raison de ses ennuis à l’extérieur du terrain. Le quotidien New York Daily News avait rapporté le 7 août que Baker risque un minimum de 10 ans d’emprisonnement relativement à une histoire impliquant aussi Quinton Dunbar, des Seahawks de Seattle. Le quotidien new-yorkais avait mentionné que lors d’une fête dans une résidence en Floride au mois de mai, l’ancien des Giants aurait pointé un fusil sur des invités et aurait dit à Dunbar de prendre leur argent et leurs objets de valeur.

Toutefois, les procureurs ont renoncé à poursuivre celui-ci, faute de preuves suffisantes. Le demi de coin des Seahawks a également vu son nom retiré de la liste d’exemption.

Baker a totalisé 61 plaqués et rabattu huit passes en 2019.