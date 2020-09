Pour contrer un syndrome qui dérange

J’aimerais apporter une piste de réponse autre celle que vous lui avez donné, à celle qui demandait « Comment me faire aimer de ma collègue de travail ? » Cette personne qui avait à gérer du personnel, s’inquiétait qu’une de ses employées ne la regardait jamais dans les yeux lorsqu’elle lui adressait la parole, préférant regarder au-delà de son visage.

Il n’est pas impossible que cette employée soit simplement Asperger, qui est une forme d’autisme. Les Asperger, comme les autistes pour la plupart, détestent qu’on les regarde dans les yeux. Cela les rend extrêmement mal à l’aise.

Je peux me tromper, mais ce que relate cette gestionnaire me rappelle quelqu’un de ma famille qui est aussi Asperger. Lorsqu’on la questionnait jadis sur la raison pour laquelle elle ne nous regardait jamais dans les yeux, elle répondait que nos yeux lui faisaient peur et qu’elle avait l’impression qu’on lui fusillait l’âme en la regardant, qu’on entrait dans sa tête.

C’est une réalité difficile à comprendre pour quelqu’un dont le cerveau fonctionne de façon standard. Mais nous avons appris à vivre avec. Les Asperger ont peu d’aptitudes sociales en général Ce ne sont pas eux qui vont se mêler au monde dans un party ni parler à plusieurs. Ils vont rester à l’écart et rentrer dans leur bulle. Cela ne veut nullement dire que ces personnes ne nous aiment pas ou ne nous respectent pas, au contraire.

Ils vont souvent être des employés très productifs, car ils vont répéter de façon religieuse ce qu’on leur a appris et vont toujours respecter les consignes. Ils vont cependant accrocher sur des détails banals qui nous semblent insignifiants à nous. Ce n’est pas de leur faute, ils sont faits ainsi.

Reste à savoir si ma description colle à l’employée de cette dame. Je souligne ici que plusieurs Asperger plus vieux n’ont jamais été diagnostiqués, car à l’époque, il y a 30 ou 40 ans, c’était moins connu. Les enfants affectés étaient simplement qualifiés de « bizarres » par rapport aux autres. J’espère que mon propos saura réconforter cette dame qui n’a probablement rien fait de pas correct pour que son employée soit ainsi envers elle.

Pepper

Merci d’ajouter ce supplément d’information à la réponse que j’avais donnée à cette dame. De plus en plus de personnes Asperger sont engagées dans le milieu du travail vu leurs compétences qui dépassent de beaucoup les petits inconvénients de leur état. Dont celui, comme vous le soulignez, d’avoir du mal à regarder l’interlocuteur en pleine face.