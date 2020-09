Radiée pour avoir couché avec un usager

Une travailleuse sociale qui a eu des relations sexuelles avec un patient nouvellement majeur qu’elle connaissait depuis ses 8 ans a été radiée pour six ans de son ordre professionnel.

« Le fait d’établir une relation intime et sexuelle avec un usager porte atteinte à l’essence même de la profession de travailleuse sociale fondée sur une relation d’aide et de confiance », estime le Conseil de discipline de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec dans sa décision rendue le 21 août.

En avril dernier, Lidia Côté, 33 ans, a été reconnue coupable par le Conseil d’avoir entretenu une relation avec son patient dès que celui-ci a atteint la majorité. L’identité du jeune homme est protégée par une ordonnance de non-publication.

En plus de relations sexuelles répétées sur une période d’un mois, la trentenaire a également envoyé divers messages à caractère « intime et sexuel ».

Distance professionnelle

C’est à ses débuts en 2008 dans une unité de santé mentale de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) que Côté a fait la connaissance du garçon de 8 ans. En 2015, à titre de travailleuse sociale, elle se trouve responsable du jeune jusqu’à ce qu’il atteigne sa majorité.

« Ainsi, Mme Côté [le] connaît très bien. Elle est au fait de son histoire, de ses sensibilités, de ses besoins et de ses problèmes d’attachement [...] Le maintien d’une distance thérapeutique est essentiel entre le professionnel et son client », peut-on lire dans la décision.

Néanmoins, ça n’aurait pas empêché la travailleuse sociale d’aller rejoindre son ancien patient chez lui pour écouter un film dans sa chambre « la porte fermée », la journée même où ce dernier soufflait ses 18 bougies, en janvier 2018.

Un mois plus tôt, ils avaient échangé leurs numéros de téléphone personnels, et le jeune homme lui avait offert des boucles d’oreille.

Blessée

Si la femme admet son manque de jugement en acceptant les boucles d’oreille et en se présentant chez son patient, elle déplore que le Conseil n’ait pas été objectif dans sa lecture de la situation puisqu’elle soutient plutôt avoir été victime d’agressions sexuelles.

« Ce n’est pas parce qu’on accepte de se rendre quelque part qu’il s’agit de consentement, réagit-elle. Le Conseil n’a pas écouté ma version des faits et ils n’ont pas écouté l’ensemble des professionnels qui sont venus témoigner [...] Personne n’est venu dire le contraire de ce que moi j’ai dit. Ça me blesse. »

Malgré tout, ça n’a pas convaincu le Conseil, qui est d’avis que la suspension se doit d’être significative pour dissuader les membres de l’Ordre, imposant la radiation et une amende de 2500 $.