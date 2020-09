Séries de la LNH: victoire écrasante du Lightning sur les Islanders

Brayden Point et Nikita Kucherov ont amassé chacun cinq points, ce qui a permis au Lightning de Tampa Bay d’aisément vaincre les Islanders de New York 8 à 2, lundi soir, lors du premier duel de la finale de l’Association Est.

Point a amorcé l’affrontement en force. Il y avait à peine une minute d'écoulée quand il a contourné le défenseur Ryan Pulock et déjoué le gardien Thomas Greiss avec une belle manœuvre.

L’homme masqué des «Insulaires» a connu un début de match difficile, lui qui a également été déjoué par les défenseurs Victor Hedman et Ryan McDonagh dans les premiers instants de l’engagement initial.

Greiss a d’ailleurs été remplacé par Semyon Varlamov après 10 minutes et 46 secondes de jeu.

Le gardien russe n’a pas été en mesure de renverser la vapeur. Il a vu Yanni Gourde (deux fois), Point, Kucherov et Ondrej Palat mettre la rondelle dans son filet.

En plus d’inscrire un but, Kucherov a fourni des mentions d’aide sur les réussites des deux arrières, le deuxième but de Point et celui de Palat.

Point a aussi participé aux filets de Palat et de Hedman, en plus d’alimenter le Russe.

Devant la cage des «Bolts», Andrei Vasilevskiy a repoussé 21 des 23 rondelles envoyées dans sa direction. Il a été déjoué par Jordan Eberle et Nick Leddy.

Le deuxième affrontement de la série opposant les deux équipes se tiendra mercredi soir.