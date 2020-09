Séries de la NBA: défaite gênante pour les Raptors face aux Celtics

Les Raptors de Toronto ont été durement ramenés sur Terre par les Celtics de Boston, qui ont aisément remporté le cinquième match de leur série des demi-finales d’association par la marque de 111 à 89, lundi, à Orlando.

Les Torontois avaient gagné les deux derniers matchs pour revenir dans cette série. Maintenant en retard 3 à 2, ils feront face à l’élimination mercredi.

La troupe de Nick Nurse a fait piètre figure en première demie, alors qu’elle n’a été en mesure d’inscrire que 35 points tout en en accordant 62. Même en comptant seulement leur récolte du second quart (37 points), les Celtics auraient été en tête à la pause.

Il s’agit de la plus grande avance à la mi-temps des Celtics en séries depuis un match de la finale de la NBA face aux Lakers de Los Angeles, au mois de mai 1985.

Six joueurs des représentants du Massachusetts ont inscrit plus de 12 points. Dans ce bel effort de groupe, Jayson Tatum s’est démarqué avec un double-double de 18 points et 10 rebonds. Jaylen Brown a, quant à lui, ajouté 27 points à sa fiche.

De l’autre côté du terrain, les gros canons des Raptors n’ont pas su répondre aux attentes. Complètement dépassés, Pascal Siakam et Kyle Lowry n’ont inscrit que 10 points chacun. Fred VanVleet a tenté de réparer les pots cassés avec 18 points.

Avec son équipe en retard, le Québécois Chris Boucher a obtenu 11 min 32 s de temps de jeu. Il en a profité pour enfiler un tir du centre et quatre rebonds.

Il faut remonter au 2 janvier 2020 pour voir la dernière récolte de moins de 90 points des Raptors.