Une conquête sanglante et intriguante

Jamais la forêt québécoise n’a été autant à l’honneur dans une production étrangère que dans Barkskins, série historique colossale tournée à Québec, dont les deux premiers épisodes ont été diffusés dimanche soir sur la chaîne National Geographic.

Barkskins a été tourné entièrement à l’extérieur l’été dernier, en plein cœur de la forêt de Stoneham, Valcartier, Château-Richer, à la Petite-Rivière-Saint-François, ainsi que dans le Vieux-Québec.

«Vous n’avez pas vu le paradis tant que vous n’avez pas posé les yeux sur mon domaine», lance l’étrange baron Claude Trepagny (le fabuleux David Thewlis), assis au beau milieu de sa terre, aux deux servants français qu’il vient d’acheter.

Effectivement, le magnifique panorama des montagnes de Stoneham et sa végétation dense – on imagine les défis du tournage estival, un véritable tour de force - devient un personnage en soi et confère à Barkskins un caractère extrêmement réaliste, jusque dans les bruits de criquets qui émanent de la forêt en pleine nuit.

La violence de l'époque

La saga historique s’ouvre sur un massacre qui a tout le potentiel pour déclencher une guerre. Des scènes brutales, des cadavres moisis : à Wobik, les enjeux entre Iroquois, Français et Anglais, qui dirigent la Compagnie de la Baie d’Hudson, se négocient dans la violence.

Puis, on suit l’arrivée de nouveaux colons français et de filles du roi qui arrivent par bateau à Wobik, ce fameux village historique qui a entièrement été construit en plein coeur forêt de Valcartier par la production.

Le scénario focalise plus particulièrement quatre d’entre eux. Deux immigrants, René Sel (Christian Cooke, qui porte la barbe trop bien taillée pour quelqu’un qui vient de traverser l’Atlantique) et le peu travaillant Charles Duquet (James Bloor), qui se sert d'un mal de dent pour être encore plus fainéant, seront achetés dès leur arrivée par Claude Trepagny. Ce dernier rêve de construire son propre village en marge de Wobik et fonder sa colonie.

Le scénario focalise également sur deux filles du roi, Melissande et Delphine, qui sont prises en charge par la communauté religieuse et devront ensuite se choisir un mari.

Ces quatre colons ont tous fondé l’espoir d’un avenir meilleur en Amérique, mais leur enthousiasme se dissipera rapidement, car à Wobik, les alliances, les trahisons et les âmes malsaines règnent.

Beaucoup de Québécois

Le premier épisode de Barkskins explore plusieurs intrigues et met en lumière des histoires tentaculaires. Entre les enjeux économiques et politiques des communautés et la réalité des femmes de l’époque, reste à voir ce qui sera raconté en profondeur dans cette saga qui ne compte que huit épisodes.

Sur le plan visuel, la série est irréprochable, si ce n’est qu’un peu trop léchée par moment. Pas certain que tout était construit à l’équerre en 1690 comme ça semble être le cas à l’écran.

Mais les personnages sont assez intrigants et il y a assez d’action pour qu’on ait envie de regarder la série au complet.

La distribution cinq étoiles compte également sur Marcia Gay Harden dans le rôle d’une aubergiste, sur le populaire acteur d'origine autochtone Zahn McClarnon et sur Aneurin Barnard, qui forment un duo d’enquêteurs ténébreux.

Mais vous y verrez aussi pleins de visages québécois bien connus, qui ont obtenu des rôles de soutien. C’est le cas de Rose-Marie Perreault et Bobby Beshro, qui forme un couple. Les comédiens Sylvain Massé, Danny Gilmore, Rémy Girard et Louis-Philippe Dandenault campent aussi des rôles secondaires.

Faits saillants:

Barkskins est diffusé sur la chaîne National Geographic les dimanches à 21 h.