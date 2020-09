5 spectacles à voir à Mutek

Le festival de musique électronique et de créativité numérique Mutek s’est mis en marche mardi soir et se poursuivra jusqu’à dimanche. Bien sûr, la pandémie a grandement changé la formule du populaire événement montréalais, qui proposera plusieurs spectacles hybrides, avec quelques spectateurs sur place et une diffusion sur le web. Au lieu des 90 spectacles habituels, ce sont 32 prestations qui sont offertes.

Le Journal a demandé à l’un des programmateurs de l’événement, Vincent Lemieux, de cibler un spectacle par soir à voir jusqu’à dimanche. Toutes les prestations peuvent être vues gratuitement sur la plateforme virtual.mutek.org.

Bleue (Patrick Watson)

Voilà un événement intrigant. Pour la toute première fois, Patrick Watson prendra part à Mutek. Le populaire artiste sera accompagné des musiciens Mishka Stein et Saw Woywitka. « Ce ne sera pas un show habituel de Patrick Watson avec ses chansons, précise Vincent Lemieux. Ce sera plus électronique, avec des synthés modulaires. La prestation devrait durer 45 minutes. »

Mercredi 9 Septembre 21 h 45

Ouri

« C’est une fille d’ici qui fait de la musique électronique depuis une bonne dizaine d’années, dit Vincent Lemieux. Elle avait préparé un show spécial, mais à cause des mesures sanitaires, on n’a pas pu le présenter. Elle présente une version de ce show-là dans le dôme de la SAT. »

Jeudi 10 Septembre 22 h 15

Zandoli II & the Wasafiri

Photo courtoisie

Les DJ pluridisciplinaires proposent Mirroring Shadows, qui se veut un périple audiovisuel vers le passé, le présent et le futur de leurs identités afro-antillaises.

Vendredi 11 septembre 21 h 30

Priori

« C’est un jeune musicien d’ici qui avait une année bien organisée devant lui et dont toutes les tournées sont tombées à l’eau, dit le programmateur. C’est un artiste à surveiller. »

Samedi 12 septembre 23 h 55

Poirier

Pour la soirée de clôture, le populaire DJ québécois fera un spectacle où il jouera seulement ses morceaux.