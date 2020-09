LEROUX, Jean-Guy



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père Jean-Guy Leroux, survenu à St-Liboire le 26 août 2020.Il laisse dans le deuil ses enfants Chantal et Guy (Nathalie), ses petits-enfants Janie, Gabriel, Simon et Rachel, ses frères et soeurs, Jeannine (Jean-Marie), Jacqueline, Denis, Gaëtan, Madeleine (Gilles), Micheline (Daniel), Claude (Odette), neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 11 septembre 2020 de 17h à 20h.Le samedi 12 septembre, directement en l'église de Saint-Damase où les funérailles seront célébrées à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur du Québec.