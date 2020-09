GRENIER, Marcel



De Sainte-Thérèse, le 31 mars 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Marcel Grenier, époux en premières noces de feu Marie-Claire Lafrance et en secondes noces de Mme Rolande Lachance.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Normand) et Huguette (Yvon), ses petits-enfants Sylvain (Karine), Gaétan (Cristina), Manon (Christos) et Martin (Véronique), ses 10 arrière-petits-enfants, ses beaux-enfants, sa soeur Marthe ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 11 septembre de 19h à 22h et le samedi 12 septembre de 9h à 11h au:SAINTE-THÉRÈSE, (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 11h en la chapelle du complexe, suivie de l'inhumation au cimetière de Sainte-Thérèse.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.