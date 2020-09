Actions collectives: les Frères du Sacré-Cœur veulent inclure Québec et les commissions scolaires

Faisant face à deux actions collectives pour des allégations de multiples abus sexuels, les Frères du Sacré-Cœur veulent maintenant inclure le gouvernement du Québec et les commissions scolaires dans les poursuites.

Dans un communiqué, les avocats de la communauté des Frères du Sacré-Cœur ont expliqué mardi que l’État ainsi que des centres de services scolaires, anciennement des commissions scolaires, doivent aussi être tenus comme responsables et faire partie du débat judiciaire.

L’objectif, explique-t-on, est de «rassembler tous les acteurs concernés» dans cette cause afin notamment qu’un règlement soit trouvé dans les «meilleurs délais».

On souligne par exemple que ce sont les centres de services scolaires qui étaient les employeurs des religieux de la communauté ayant eu une fonction (professeur, directeur, etc.) dans des écoles publiques.

«Il va sans dire que le gouvernement du Québec a et a eu un rôle à jouer important dans la scolarisation de milliers de québécois depuis plus d’un siècle, dont celui de veiller à leur sécurité, ajoutent les avocats. Il doit à notre avis assumer sa responsabilité, comme il l’a fait dans le dossier des Orphelins de Duplessis et tel que l’a fait le gouvernement fédéral dans le dossier des Pensionnats autochtones».

Les deux requêtes pour inclure Québec et les centres de services dans les poursuites ont été déposées devant le tribunal mardi.

Rappelons qu’après l'autorisation d'une action collective contre les Frères du Sacré-Coeur pour des agressions qui auraient eu lieu à Granby, une seconde demande a été déposée et autorisée pour «toutes les personnes qui ont été agressées sexuellement au Québec par un religieux des Frères du Sacré-Cœur dans tout établissement de formation, école, collège, établissement de loisir, centre d’animation, camp, résidence, paroisse, lieu de culte, ou tout autre endroit ».