Bonsoir Ron!

Pendant 33 ans, Ron Fournier a meublé les soirées amateurs de sports, jeunes et moins jeunes. Celles des camionneurs aux chauffeurs de taxis, en passant par les insomniaques et les adolescents qui l’écoutaient en cachette, une radio cachée sous leur oreiller.

Mardi matin, au micro de Paul Arcand, le coloré animateur de radio a annoncé sa retraite. Terminé la voix, les envolées lyriques et les chansons du bon Ron à l’antenne de Bonsoir les sportifs.

Avec cette annonce, c’est un large pan de l’histoire radiophonique du Québec s’est tourné.

«Je ne suis pas triste du tout. C’est une décision qui a été réfléchie», a indiqué l’ancien arbitre de la LNH.

Évidemment, les ennuis de santé dont il a été victime au cours des deux dernières années et demie ne sont pas étrangers à ce chant du cygne. Cancer de la prostate, poses de deux endoprothèses (stents) pour rouvrir des artères coronariennes bouchées à 70% et 90% puis cancer de la prostate: le légendaire animateur n’a pas été épargné.

«Quatre mois plus tard, ça va. Je frappe des balles de golf, je prends des marches, je fais du vélo. Je me sens beaucoup mieux, mais pas assez pour revenir», a-t-il expliqué.

Du temps en famille

Puisque Ron, Ron, Ron est un véritable verbomoteur et un passionné de sports, on peut se demander combien de temps il parviendra à résister à l’envie de reprendre un micro. Ne serait-ce que de façon sporadique.

«Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Il me reste peut-être 20 ans (à vivre). Pourquoi je ne vivrais pas de belles aventures, de beaux projets?, a indiqué l’homme de 71 ans. Ma femme Chantale mérite que je passe du temps avec elle. Je dormais trois, quatre nuits par semaine à Montréal et je revenais passer les week-ends avec elle.»

Apparemment, ce n’est donc pas demain la veille. Mais on n’est pas obligé de le croire sur parole.