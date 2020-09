Cellulaire, trousseau de clés, écouteurs: avez-vous pensé à les stériliser?

Il faut bien l’admettre, les derniers mois ont bousculé nos habitudes à plusieurs égards. Nous avons changé notre façon d’interagir avec les autres, nous avons adopté de nouvelles pratiques de travail à distance et nous avons renforcé de saines pratiques d’entretien de la maison et de nos objets courants.

Ces habitudes d’entretien, qui semblaient inimaginables il y a quelques mois à peine, font aujourd’hui partie intégrante de notre quotidien. Si plusieurs choses se désinfectent relativement facilement, comme les poignées de porte et les surfaces des comptoirs, d’autres représentent un enjeu délicat. Pensons par exemple aux clés de voiture avec une puce ou encore aux téléphones cellulaires.

Heureusement, une solution sans produits chimiques existe. Qui plus est, elle est québécoise!



Un produit simple pour un environnement sain

StériPüreMC est une marque de l’entreprise québécoise Nail Création, un chef de file en produits esthétiques de qualité professionnelle qui propose une gamme de produits de stérilisation unique en son genre.

Motivée par le besoin d’offrir des solutions de stérilisation efficaces et pratiques dans le domaine de l’esthétique, Nathalie Ouellet, propriétaire et fondatrice de StériPüreMC by Nail Création, propose aujourd’hui son sac de stérilisation au grand public.

Après tout, une si bonne idée se devait d’être rendue accessible à tous!



La même technologie qu’en laboratoire

Le sac StériPüreMC élimine 99,9% des pathogènes grâce aux rayonnements ultraviolets, incluant ceux de la COVID-19. Largement utilisée dans les laboratoires et dans le secteur de la conservation des aliments, cette technique de stérilisation démontre son efficacité depuis près d’un siècle déjà.

Il s’agit d’un traitement efficace qui ne nécessite aucun produit chimique. Ce sont plutôt les basses longueurs d’onde de cette lumière qui affectent les bactéries posées sur les surfaces et qui les éliminent.



Comment ça fonctionne?

Facile d’utilisation, il suffit de déposer dans le sac les petits objets du quotidien comme les masques, les lunettes, les téléphones cellulaires, les clés et même les écouteurs. En veillant à ne pas les superposer, plusieurs objets peuvent y être stérilisés à la fois, pratique pas vrai?

Une fois refermé, on branche le sac avec son port USB, on appuie sur la touche correspondant au contenu du sac et on laisse la magie opérer. En vérité, il ne s’agit pas de magie, mais plutôt de l’effet des rayons UV. Reflétant sur les surfaces en aluminium du sac, ces rayons permettent une stérilisation à 360o et l’élimination de 99,9% des pathogènes.

Le sac StériPüreMC se transporte aisément avec sa ganse ajustable et s’active simplement grâce à son port de branchement USB. Une fois en fonction, il faut compter une minute pour stériliser un masque et dix minutes pour un téléphone mobile. De quoi assainir ses objets rapidement et fréquemment, qu’importe l’endroit: à la maison, au bureau et même en voiture!

Devant ce nouveau mode de vie, il faut parfois adopter de nouvelles pratiques. Par chance, des accessoires comme le sac StériPüreMC rendent la tâche plus facile! Pour plus de détails sur le sac StériPüreMC ou pour le commander en ligne, visitez steripure.ca.