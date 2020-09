Cogeco chute en Bourse après le refus de la famille Audet

Le refus «définitif» exprimé dimanche par la famille Audet à l’offre d’achat de 10,3 milliards $ pour le câblodistributeur Cogeco a fait plonger l’action de l’entreprise à la Bourse de Toronto, mardi.

• À lire aussi: Vente de Cogeco: un refus «définitif» de la famille Audet

Peu avant 13h, le titre de Cogeco Communications reculait de 6,8 % pour se négocier à 105,31 $ tandis que celui de sa société mère, Cogeco, perdait 5,3 % pour s’échanger à 87,70 $. Vers 11h, la chute était encore plus marquée.

Dimanche, le président exécutif du conseil d’administration de Cogeco, Louis Audet, a tenu à réaffirmer en des termes on ne peut plus limpides son rejet de la proposition non sollicitée déposée par Altice USA et Rogers.

«Nos actions ne sont pas à vendre, a-t-il écrit dans un communiqué. Et permettez-moi d'être clair: notre refus ne constitue en rien une position de négociation; il est définitif.»

Dans son court message, M. Audet a tenu à rappeler l’histoire de Cogeco.

«Notre père a fondé cette entreprise il y a 63 ans à Trois-Rivières, au Québec, jetant ainsi les bases d'une entreprise qui possède aujourd'hui un historique de croissance remarquable», a-t-il indiqué.

Le holding de la famille Audet ne détient que 10 % du capital-actions de Cogeco, mais il contrôle l’entreprise grâce à des actions à droits de vote multiples (20 voix par action).